Kaza, dün akşam saatlerinde Anadolu Caddesi Turan Köprüsü yakınında meydana geldi. Emrah U. (30) yönetimindeki lüks otomobil, iddiaya göre seyir halindeyken iddiaya göre makas atmaya başladı. Bir süre sonda direksiyon hakimiyetini kaybeden Emrah U., aynı istikamette giden Rahim Yılgın'ın (35) kullandığı otomobile çarptı.

Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan iki otomobil takla atmaya başladı. Kazayı gören diğer sürücüler durumu 112 sağlık, itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine, olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık intikal etti. İtfaiye ekipleri, otomobilde sıkışan kişileri çıkarttı.

İHA'nın haberine göre; meydana gelen kazada, şans eseri yaralanan veya ölen olmazken, iki otomobilde hurdaya döndü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.