Makaron operasyonunda 39 imalathaneye baskın!

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Daire Başkanlığı koordinesinde yasa dışı tütün mamulü ve makaron satışı yapanlara yönelik 26.10.2022 Çarşamba günü eş zamanlı 'Nefes-2' kod isimli operasyon gerçekleştirilmiştir. Operasyon kapsamında yapılan çalışmalar genişletilerek 309 şüpheli yakalanmıştır." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamaya şöyle devam edildi: "Operasyon kapsamında yapılan çalışmalar genişletilerek 309 şüpheli yakalanmıştır. Yapılan aramalarda ise; 185 milyon 171 bin adet boş makaron, 7 milyon 971 bin adet doldurulmuş makaron, 110 bin 553 paket kaçak sigara, 8 bin 753 kilo kaçak tütün mamulü, 11 bin 362 adet kaçak puro/sigarillo, 5 bin 71 adet kaçak elektronik sigara ve likiti, 9 bin 524 adet bandrol, 6 milyon 237 bin adet sigara sarma kağıdı ele geçirilmiştir. Ayrıca 107 adet sanayi tipi makaron doldurma makinesinin kullanıldığı 39 adet yasadışı imalathane deşifre edilmiştir."