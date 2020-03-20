20 MART 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Tarım ve Orman Bakanlığı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle talebin arttığı buğday, soğan, patates gibi ürünlere yönelik analiz yaparken, makarnalık başta olmak üzere buğday ekilişlerinin yüzde 10 civarında arttığı, stoklardaki soğan ve patatesin de yeni ürün dönemine kadar yetecek düzeyde olduğu belirlendi.
AA muhabirinin, Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü tarafından, ülke genelinde saha ziyaretleri yapılarak gerçekleştirilen analize göre, ülkede geçen yıl 68,5 milyon dekar buğday ekildi.
Bu yıl ise ilk değerlendirmelere göre, ekiliş alanlarında Güneydoğu Bölgesi'nde makarnalık buğdayda artış, Doğu Anadolu Bölgesi'nde ekmeklik buğdaydan arpaya yönelme, İç Anadolu Bölgesi'nde makarnalık buğdayda yükseliş bekleniyor. Geçen yılın sonundaki yağışlar ve sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyretmesiyle hububat gelişimi istenilen seviyeye ulaştı.
Ülke genelinde makarnalık buğday ağırlıklı olmak üzere, toplam buğday ekilişleri yüzde 5-10 civarında arttı. Bu artışın daha çok sulu alanlarda olduğu ve bu alanlarda sulamayla birlikte bitki gelişiminde herhangi bir sorun yaşanmadığı, verimde ve üretimde artış beklendiği belirlendi. Kuru tarım yapılan alanlarda, buğdaydan arpaya ve baklagillere yönelim olduğu görüldü. Yağışın az olduğu bölgelerde çıkışların geç gerçekleşmesi ve gelişimin henüz kardeşlenme evresinde olması nedeniyle miktar olarak az ancak ağırlığı yüksek ve kaliteli ürün elde edileceği öngörüldü. Nisan ve mayıs yağışları ise hububat gelişimi ve verim üzerindeki önemini koruyor.
Böylece, Türkiye'de makarnalık buğday üretiminin alan ve miktar olarak çok artacağı, ülkenin Kovid-19 nedeniyle artan gıda ihtiyacını karşılayacak kapasiteye sahip olduğu değerlendirildi. Üretimdeki artışın, makarna ihracatına da yansıması bekleniyor.
AAYÇİÇEĞİ ÜRETİMİNDE ARTIŞ BEKLENTİSİ
Ekilen soğanların gelişimi de iklimsel şartların elverişli gitmesi nedeniyle Adana ve Hatay'da iyi seyrederken, 15 Nisan itibarıyla hasadın başlaması öngörülüyor. 2019 yılı üretimi olan 2,2 milyon ton soğandan depolanan kısmın turfanda üretim zamanı olan nisan sonuna kadar ülke ihtiyacı için yeterli olacağı değerlendiriliyor.
Patateste de 2019 üretimi olan 4,98 milyon tondan depolanmış miktarın, turfanda üretim zamanı mayısa kadar ülke ihtiyacı için yeterli olacağı tahmin ediliyor.
Kırmızı mercimekte, 2020 üretim sezonuna yönelik ekilişlerde durum tespiti amacıyla gerçekleştirilen saha ziyaretlerinde, ekilişlerin tamamlandığı, ekim alanları miktarının geçen yıl ile aynı seviyelerde olduğu, bitki gelişimlerinin normal seyrinde devam ettiği gözlemlendi.
Ayçiçeği üretiminde, 2020 üretim sezonunda ekiliş alanlarının artması bekleniyor. Bu kapsamda Konya yöresinde, kanoladan vazgeçen çiftçilerin tekrar ayçiçeğine yönelmesi bekleniyor. Ekilişlerin artması için fark ödemesi desteklemelerinde yağlı tohumlu bitkiler içinde ayçiçeği lehine birim destek miktarında pozitif iyileştirmeye yönelik çalışmalara da başlandı.
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