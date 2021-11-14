Türkiye Un Sanayicileri Federasyonu (TUSAF) Başkanı Eren Günhan Ulusoy, Türkiye'de makarna sektörünün her geçen yıl kendini daha da geliştirdiğini söyledi.
Makarna sektörünün hububat mamulleri ihracatında son yılların parlayan yıldızı ve gözdesi olduğuna işaret eden Ulusoy, bu anlamda Türk sanayicilerinin başarısının takdire şayan olduğunu dile getirdi.
Ulusoy, İtalya'nın makarna sektöründeki geçmişinin yüzlerce yıl öncesine dayandığını, Türkiye'nin ise 15 yıllık ihracatçı bir ülke olduğuna dikkati çekerek, "Türkiye'nin avantajı dünyaya buğdayın bu coğrafyadan dağılması. Türkiye'de yetiştirilen durum buğdayları dünyanın en kaliteli durum buğdaylarının başında geliyor. Coğrafyamız, toprağımız, iklim şartları durum buğdayının üretiminin yapılmasına müsaade ediyor. Makarna sektörü bu avantajı hedef piyasasında kullandı." diye konuştu.
Ulusoy, makarna sektörünün son üç yılda ciddi bir artışla ihracat gerçekleştirdiğini belirterek şunları kaydetti:
"Son 3 yılda makarna ihracatımız 400 milyon dolardan 762 milyon dolarlara geldi. 1,4 milyon ton ihracat yapıldı. İki yıl içinde sektörün 1 milyar dolar barajını aşacağına inanıyorum. Türkiye İtalya'dan sonra dünyanın en büyük ikinci makarna ihracatçısı. Türk makarnası henüz dünyada İtalya gibi bir marka değil. Saha hakimiyeti, pazarlarda marka olmak için bir fırsat doğuruyor. Türk makarnasının 10 yıllık periyotta dünyada İtalyan makarnası gibi telaffuz edileceğini, marka olacağını düşünüyorum."
Türk makarnasının lezzet olarak diğerlerinden ayrıldığını ve çok beğenildiğini anlatan Ulusoy, bu durum ihracatçıya avantaj sağladığını kaydetti.
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