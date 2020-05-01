Makarna sandığımız kadar kötü olmayabilir

Anne babalar sağlıklı beslenmeleri için çaba sarf ederken, çocukların bir türlü makarnadan vazgeçememeleri bir sorun gibi görünebilir.

Çocukların karbonhidratlı yiyeceklere karşı gösterdikleri ilgi, hemen her ailede görülen bir durum. Pilav, makarna, mantı, her türlü unlu mamüller ve ekmeğin de içinde bulunduğu uzun bir liste... Porsiyonlarını kontrol etmek bir çözüm gibi gelebilir ancak dürüst olalım, kendimiz bile söz konusu karbonhidratlar olduğunda o kadar da güçlü değiliz. Çocuklarımız da bizden farklı olmayacaklar.

Karbonhidrat neden gerekli?

Peki ya yanılıyorsak? Makarna çocuklar için sandığımız kadar kötü değilse...

Gluten intoleransı ve buğday alerjisi elbette bu ürünlerin zararlı olduğu durumlar.

Karbonhidrat üzerine yapılan araştırmalara ve beslenme uzmanlarına göre karbonhidrat açısından zengin unlu besinler çocukların beslenmesinde önemli bir yer tutuyor. Biz büyükler için geçerli olmasa da çocukların büyüme çağında vücutlarının gelişimi ve beyin hücrelerinin büyümesi için ihtiyaç duydukları enerjiyi alabilecekleri en iyi kaynak karbonhidrat.

Tahıllar çocuklarınız için doğru bir seçim olmayabilir

Modern anne ve babalar karbonhidratı kısıtlayarak yerine tam tahılları koyarak beslenme programı oluşturuyorlar. Belirli bir yaşın üzerinde bu çok doğru bir yaklaşım. Ancak beslenme uzmanları aynı tip diyeti çocuklara uygulamanın yanlış olduğunu savunuyorlar.

Bunun iki nedeni var. Birincisi, karbonhidratın çocuk vücudu için gerekli olan enerjiyi alabilecekleri en doğru kaynak olması. İkincisi ise lif açısından zengin tahıl ürünlerinin çocukların sindirim sistemindeki kalori ve vitaminleri henüz emilmeden vücuttan atabilmeleri... Uzmanlara göre çocuklara tahıl ağırlıklı beslenme programını doktora danışmadan yapmak doğru bir yaklaşım değil.

Makarna, pilav ve patates faydasız mı? Yoksa bu bir önyargı mı?

Makarna, pilav ve patatesle ilgili önyargılardan biri de hiçbir faydalarının olmadığı... Bu pek doğru sayılmaz. Patates önemli bir C vitamini kaynağı, elbette doğru pişirme yöntemleriyle yapıldığında. Ayrıca makarna da bir çocuğun günlük ihtiyacı olan proteinin 1/3’ünü sağlayabiliyor.

Makarnaya yaratıcılığınızı katın

Makarna başta olmak üzere unlu ürünleri daha sağlıklı bir hale getirmek de mümkün.

- Çeşitli sebzeler ve bitkilerle unlu mamulleri bir araya getirerek yaratıcılığınızı katabilirsiniz.

- Beslenme programınızı çocuklarınızın sevdiği besinler ve almaları gereken sebze-meyve ile protein gruplarına ayırın ve her öğünde bu iki grubu bir araya getirin. Yemeyi istemedikleri yemekler konusunda fikirlerini değiştirmenize yardımcı olacaktır.

- Karbonhidrat ile tahılları birlikte kullanın, oranını da belirlerken uzman görüşlerine kulak verin.

- Mutfakta biraz yaratıcılığınıza yer açın. Seçenekleri çoğaltın ve yemeklerin içine ilgi çekici eklemeler yapın; haşlanmış mısır, ton balığı, ıspanak, taze domates, zeytin ve hatta biraz da biber...

Çocuğunuzun makarnaya duyduğu ilgiyi, ona çok faydalı besinlerle karıştırarak daha yemesi kolay hale getirmeyi deneyin.

KAYNAK:parents.com