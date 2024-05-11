Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Galatasaray
        GS
        96
        Fenerbahçe
        FB
        90
        Trabzonspor
        TS
        58
        Rams Başakşehir
        İBFK
        55
        Beşiktaş
        BJK
        54
        Corendon Alanyaspor
        ALNY
        49
        Kasımpaşa
        KSM
        49
        Çaykur Rizespor
        ÇRZ
        49
        EMS Yapı Sivasspor
        SVS
        48
        Bitexen Antalyaspor
        ANT
        45
        Yukatel Adana Demirspor
        ADS
        44
        Yılport Samsunspor
        SAMS
        42
        Mondihome Kayserispor
        KYS
        41
        MKE Ankaragücü
        MKE
        39
        VavaCars Fatih Karagümrük
        FKGK
        37
        Tümosan Konyaspor
        KON
        37
        Gaziantep FK
        GFK
        35
        Atakaş Hatayspor
        HTY
        34
        Siltaş Yapı Pendikspor
        PNDK
        33
        İstanbulspor
        İST
        16
        Haberler Spor Diğer Makaralı Yay Erkek Milli Takımı Avrupa ikincisi oldu - Diğer Haberleri

        Makaralı Yay Erkek Milli Takımı Avrupa ikincisi

        Makaralı Yay Erkek Milli Takımı, Avrupa Şampiyonasında gümüş madalya kazandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.05.2024 - 13:34 Güncelleme: 11.05.2024 - 13:34
        ABONE OL
        ABONE OL
        Milliler'den gümüş madalya!
        ABONE OL
        ABONE OL

        Açık Hava Avrupa Okçuluk Şampiyonası'nda Makaralı Yay Erkek Milli Takımı, gümüş madalya elde etti.

        Almanya'nın Essen kentinde düzenlenen şampiyonada Emircan Haney, Batuhan Akçaoğlu ve Yağız Sezgin'den oluşan Makaralı Yay Erkek Milli Takımı, finalde İtalya'yla karşılaştı.

        Rakibine 233-231 yenilen milli takım, şampiyonayı gümüş madalyayla tamamladı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Fikstür Puan Durumu Canlı Skor
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Derinliği 8 metre! Uzunluğu: 2.5 km! Türkiye'de oluştu! Kâbus gibi...
        Derinliği 8 metre! Uzunluğu: 2.5 km! Türkiye'de oluştu! Kâbus gibi...
        POS cihazlarıyla yapılan tahsilatlar radarda
        POS cihazlarıyla yapılan tahsilatlar radarda
        Fenerbahçe'de dört eksik
        Fenerbahçe'de dört eksik
        Eşini ve annesini öldürdü! Davanın seyri değişti!
        Eşini ve annesini öldürdü! Davanın seyri değişti!
        7 yıl önce kaybolmuştu! Töre katliamına 12 tutuklama!
        7 yıl önce kaybolmuştu! Töre katliamına 12 tutuklama!
        Bu 10 alışkanlık beyne zarar veriyor olabilir!
        Bu 10 alışkanlık beyne zarar veriyor olabilir!
        Cezası belli oldu! "Yakmam için 100 bin lira verdiler!"
        Cezası belli oldu! "Yakmam için 100 bin lira verdiler!"
        Kuzey Işıkları Türkiye'den de görüldü!
        Kuzey Işıkları Türkiye'den de görüldü!
        "Bu işlere artık son!"
        "Bu işlere artık son!"
        Haftaya onlar damga vurdu
        Haftaya onlar damga vurdu
        Yaprak dökümü!
        Yaprak dökümü!
        En çok kazandıran film serileri
        En çok kazandıran film serileri
        İsrail Refah'ın boşaltılmasını istedi
        İsrail Refah'ın boşaltılmasını istedi
        "Sadece 5 kişi kaldık"
        "Sadece 5 kişi kaldık"
        Milyonlarca liralık soygun yaptılar! Rezidansta yakalandılar!
        Milyonlarca liralık soygun yaptılar! Rezidansta yakalandılar!
        Prof. Dr. Özlü’den ‘çöl tozu’ uyarısı!
        Prof. Dr. Özlü’den ‘çöl tozu’ uyarısı!
        İbrahim öğretmenin ardından... Kızı eve geç gitti! Okulu bastı!
        İbrahim öğretmenin ardından... Kızı eve geç gitti! Okulu bastı!
        TIR sürücüsünden uyuşturucu iddiası
        TIR sürücüsünden uyuşturucu iddiası
        Yılın moda olayının hatırlattıkları
        Yılın moda olayının hatırlattıkları
        "Rahatlama boşluğu" yok: Kadınlar neden daha yorgun?
        "Rahatlama boşluğu" yok: Kadınlar neden daha yorgun?
        Habertürk Anasayfa