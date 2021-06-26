Transfer listesinde yerli ve yabancı birçok futbolcu bulunana Göztepe'nin son olarak Fransa'nın RC Strasbourg takımında top koşturan 29 yaşındaki Majeed Waris'le görüştüğü iddia edildi.

Daha önce Süper Lig'de Trabzonspor forması giyen Waris'in de yeniden Türkiye'ye gelmeye sıcak baktığı öğrenildi.

Avrupa'da ilk olarak İsveç'te Hacken forması giyen Ganalı, Rusya'da Spartak Moskova, Fransa'da Valenciennes, Lorient, Nantes ve Strasbourg, Portekiz'de Porto formalarını da giydi. Trabzonspor'a 2014-2015 sezonunda transfer olan tecrübeli golcü, 18 maçta gol atamadı.