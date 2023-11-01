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        Haberler Spor Futbol Mainz 05'in kadro dışı bırakmasının ardından affettiği futbolcu Anwar El Ghazi: Pişman değilim! - Futbol Haberleri

        Mainz 05'in kadro dışı bırakmasının ardından affettiği futbolcu Anwar El Ghazi: Pişman değilim!

        Filistin'e destek veren sosyal medya paylaşımı nedeniyle kadro dışı bırakılmasının ardından affedilen Anwar El Ghazi, görüşlerinin arkasında olduğunu duyurdu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.11.2023 - 15:37 Güncelleme: 01.11.2023 - 15:37
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        Kadro dışı kalan El Ghazi: Pişman değilim!
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        Filistin'e destek veren sosyal medya paylaşımı nedeniyle kadro dışı bırakılmasının ardından affedilen Almanya 1. Futbol Ligi (Bundesliga) ekiplerinden Mainz 05'te forma giyen Anwar El Ghazi, görüşlerinin arkasında olduğunu duyurdu.

        Kadro dışı kalmasının ardından Mainz 05 Kulübü, hafta içi yaptığı açıklamada, Anwar El Ghazi'nin paylaşımından dolayı pişman olması ve kulüp üzerinde oluşan olumsuz havadan üzüntü duyması gerekçeleriyle affedildiğini, antrenmanlara ve kadroya yakında geri döneceğini ifade etmişti.

        "İLK YAZDIĞIM FİKİRLERİMLE AYNI NOKTADAYIM"

        Sosyal medya hesabından konu hakkında açıklamalarda bulunan El Ghazi, "Çıkan tartışmaları önlemek adına, 27 Eylül 2023'te yaptığım açıklamalar, sosyal medyada sorumluluğunu aldığım ve Mainz 05'e ilettiğim, son ve değişmeyen görüşlerdir. İlk yazdığım fikirlerle aynı noktadayım. Savaşa ve şiddete, masum sivil halkların öldürülmesine, ırkçılığın her türlüsüne, İslamofobi'ye, antisemitizme, Güney Afrika'daki ayrımcılığa, işgale ve baskıya karşıyım." ifadelerini kullandı.

        Kadro dışı bırakılmasına yol açan ifadelerinden pişmanlık duymadığını vurgulayan El Ghazi, "Dün, bugün ve yarın olacağı gibi, son nefesime kadar baskıya karşı insanlığı savunmaya devam edeceğim. Hiçbir devlete karşı özel bir sorumluluğum olduğunu hissetmiyorum. Kişiler veya devletler, uluslararası yasaya olan güveni sarsabilecek eylemler yapamaz. Adaleti savunmaya devam edeceğim." değerlendirmesinde bulundu.

        El-Ghazi, 27 Eylül'deki paylaşımında, İsrail ile Filistin arasındaki güç dengesizliğinden bahsederek, "Nehirden denize, Filistin özgür olacak." ifadelerini kullanmış ve paylaşımını bir süre sonra silmişti.

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