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        Haberler Gündem Mahtepe'de bir barmen sahte içki denetimi yapan görevlilere test etmeleri için kadeh uzattı - Gündem haberleri

        Mahtepe'de bir barmen sahte içki denetimi yapan görevlilere test etmeleri için kadeh uzattı

        Başta İstanbul olmak üzere Türkiye genelinde sahte içki denetimleri hız kesmiyor. Maltepe'de alkol satışı yapan restoran ve tekel bayilere yönelik denetim gerçekleştirildi. Denetimler esnasında bir restoran personeli, ekiplere bardak içerisine doldurduğu alkollü içeceği test etmeleri için uzattı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 18.01.2025 - 19:59 Güncelleme: 18.01.2025 - 20:05
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        Denetime gelen ekiplere kadeh uzattı
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        Maltepe İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Maltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından kaçak ve sahte alkol satışını engellemek amacıyla restoran ve tekel bayilere yönelik denetim gerçekleştirildi.

        Denetimler çerçevesinde alkollü ürünlerde bandrol, fatura ve gerekli belge kontrolü sağlandı. Öte yandan ekipler, depo ve tezgah arkası bölümlerinde de aramalar bulundu.

        GÖREVLİ EKİP TEKLİFİ REDDETTİ

        Denetimler esnasında bir restoran personeli, bardak içerisine doldurduğu alkollü içeceği test etmeleri için ‘tadına bakın' diyerek ekiplere uzattı. Görevli ekip ise personelin ilginç teklifini olumsuz karşılayarak denetimleri sürdürdü.

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        #Maltepe barmen
        #haberler
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