Tarih: 26 Ekim! O kentte kar ve tipide kaldılar!

MAHSUR KALDILAR! Son dakika: Tarih: 26 Ekim! O kentte kar ve tipide kaldılar! - VİDEO HABER

İHA

Kar yağışı ve fırtınanın etkili olduğu Ardahan'ın yüksek kesimlerinde şehirler arası yollarda meydana gelen buzlanma nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşandı.

Sahara geçidinde etkili olan kar yağışının ardından Artvin istikameti karayolunda akşam saatlerinde buzlanma meydana geldi.

SABAH SAATLERİNDE ETKİLİ KAR YAĞIŞI

İHA'da yer alan habere göre bazı araçlar yollarda kalırken, karayolunda ise kısa süreli kuyruklar oluştu.

Ardahan'ın yüksek kesimlerine sabah saatlerinden itibaren etkisini sürdüren ve akşam saatlerinde etkisini yitiren kar yağışının ardından karayollarında buzlanma meydana geldi.

ARAÇLAR YOLDA MAHSUR KALDI

Ardahan-Artvin karayolu Sahara geçidinde buzlanma dolayısıyla araçlar yollarda mahsur kaldı.

Gazeteciler de kış lastiği bulunmadığı için yolda patinaj çeken araçları iterek yolun açılmasını sağladı. Bazı araçlar buzlu yolda kayarak durabildi.

EKİPLER ÇALIŞMALARINI SÜRDÜRÜYOR

Karayolları ekipleri ise kar ve buzla mücadele çalışmasını aralıksız sürdürüyor.

Ekipler Ardahan-Artvin karayolu Sahara Geçidi ile Ardahan-Posof karayolu Ilgar Dağı mevkiinde gece ve gündüz aralıksız çalışarak sürücülerin güvenli yolculuk yapmalarını amaçlıyor.