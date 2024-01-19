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        Haberler Gündem Güncel Erzurum'da kar yağışı nedeniyle öğrenciler mahsur kaldı, imdadına snowtrack yetişti - Güncel haberler

        Erzurum'da kar nedeniyle yolda mahsur kalan öğrenciler snowtrackla evlerine ulaştırıldı

        Erzurum'da yoğun kar yağışı sırasında yolda mahsur kalan öğrencilerin imdadına snowtrack adlı araç yetişti. Tipiye yakalanan öğreniler ekiplerin yardımıyla evlerine ulaştırıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.01.2024 - 10:06 Güncelleme: 19.01.2024 - 10:26
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          Erzurum'un Tekman ilçesinde, kar ve tipi nedeniyle kapanan yolda mahsur kalan öğrenciler evlerine, ekiplerin çalışmasıyla snowtrackla ulaştırıldı.

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          AA'da yer alan habere göre ilçeye bağlı Geçitköy Mahallesi'nde ikamet eden Mehmet Oğuz, dün Büyükşehir Belediyesini arayarak kar ve tipi nedeniyle yerleşim yerlerinin yolunun kapandığını, mahalledeki çocukların okuldan eve dönemediğini bildirip, yardım istedi.

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          Bunun üzerine harekete geçen belediyenin Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı ekipleri, çocukları okuldan alarak snowtrackla evlerine ulaştırdı. Oğuz, yardımlarına karşılık verildiği için Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen'e ve Tekman'daki kurumlara teşekkür etti.

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          Sekmen de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, belediye olarak her zaman vatandaşların emrinde olduklarını belirterek, "Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı ekiplerimiz, Tekman Geçitköy Mahallemizden bizlere ulaşan Mehmet Oğuz kardeşimizin çağrısı sonucunda kıymetli evlatlarımızın eğitim hayatlarına erişebilmeleri adına her türlü imkanımızı seferber ettik. Vatandaşlarımız için canla başla çalışmaya, bütün olanaklarımızla hizmet üretmeye ve hemşerilerimize hizmetkar olmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

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