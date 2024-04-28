Mahsun Kırmızıgül: Zarar ettim

Mahsun Kırmızıgül, 'Prestij Meselesi' adlı sinema filminden zarar ettiğini açıkladı. 2022'de 120 milyon lira bütçeyle çekilen film, 2023'te gösterime girdi. Gösterim dönemi, 6 Şubat depremlerine denk gelen 'Prestij Meselesi', bu nedenle beklentilerin altında gişe yaptı.

Mahsun Kırmızıgül, bu konuda; "Maddi anlamda bize geri dönüşü olmadı, zararımızı karşılamadı. Bir de depreme denk geldi. Olabilir, her film izleyiciyle buluşacak diye bir kural yok. Ben yine de o filmi yaptığım için mutluyum. En azından aklımda olan bir senaryoyu çekmiş oldum. Bazen yazıyorsun, çekilmeyince rahatsız oluyorsun.”