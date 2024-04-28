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        Haberler Magazin Mahsun Kırmızıgül: Zarar ettim

        Mahsun Kırmızıgül: Zarar ettim

        Mahsun Kırmızıgül, 120 milyon lira bütçeyle çekilen 'Prestij Meselesi' filminden zarar ettiğini açıkladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.04.2024 - 12:45 Güncelleme: 28.04.2024 - 12:45
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        "Zarar ettim"
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        Mahsun Kırmızıgül, 'Prestij Meselesi' adlı sinema filminden zarar ettiğini açıkladı. 2022'de 120 milyon lira bütçeyle çekilen film, 2023'te gösterime girdi. Gösterim dönemi, 6 Şubat depremlerine denk gelen 'Prestij Meselesi', bu nedenle beklentilerin altında gişe yaptı.

        Mahsun Kırmızıgül, bu konuda; "Maddi anlamda bize geri dönüşü olmadı, zararımızı karşılamadı. Bir de depreme denk geldi. Olabilir, her film izleyiciyle buluşacak diye bir kural yok. Ben yine de o filmi yaptığım için mutluyum. En azından aklımda olan bir senaryoyu çekmiş oldum. Bazen yazıyorsun, çekilmeyince rahatsız oluyorsun.”

        1990’lı yıllarda Prestij Müzik’le yolları kesişen Mahsun Kırmızıgül, Özcan Deniz ve Haluk Levent’in Hilmi Topaloğlu'nun yapımcılığında şöhrete uzanan yolculuğunu konu alan 'Prestij Meselesi', 8 haftalık gösterim sürecinde 100.506 kişi tarafından izlenirken 7.987.897 TL hasılat etti.

        Mahsun Kırmızıgül - Hilmi Topaloğlu

        "Ben bu adamı filmde istiyorum"
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        #Mahsun Kırmızıgül
        #Prestij Meselesi
        #Haluk Levent
        #özcan deniz

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