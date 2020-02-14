Mahsun Kırmızıgül: Yeryüzünde beni en çok seven prensesi görüyorsunuz - Magazin haberleri

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Şarkıcı Mahsun Kırmızıgül ile avukat Ece Binay 2016 yılının şubat ayında nikah masasına oturdu. Çiftin Lavin adında bir de kızları oldu. Kırmızıgül, Instagram'dan kızının neşeli karelerini ekleyerek, "Şu an yeryüzünde beni en çok seven prensesi görüyorsunuz. İtiraf ediyorum; evet çok derin ve büyük bir aşk yaşıyoruz." sözleriyle paylaştı.