Mahsun Kırmızıgül: Aşk hayatım yok

"BÜTÜN SLOW ŞARKILARIMI ONUN İÇİN OKUYACAĞIM"

Mahsun Kırmızıgül, daha sonra "Metin Uca ile beraber söyledikleri türküyü bugün de sahnede söyleyecek misiniz?" sorusunu da "Bugün onun için okuyacağım. Bütün slow şarkılarımı onun için” diyerek cevapladı. "Bu gece çoğunlukla slow şarkılar okuyacağım" diyen Kırmızıgül "Ortadoğu'da ölen küçük çocuklar için okuyacağım, yaşlı insanlar için okuyacağım" ifadelerini kullandı.

Mahsun Kırmızıgül ayrıca "Şiddetin nereden, nasıl geldiği önemli değil. Çocukluğumdan beri şiddet uygulayan herkesin karşısında oldum. Ben kalem tutan insanları, silah tutan insanlara her zaman tercih etmişimdir” dedi.