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Tüm dijital müzik platformlarında 10 günde toplam 50 milyon rakamına ulaşan Mahsun Kırmızıgül, 'Hoş Geldin' albümdeki birçok şarkı aynı anda YouTube'da Trendler listesine giriş yaptı.

Kırmızıgül, 16 yıllık aradan sonra yeni albümüyle son zamanların en çok dinlenen ve indirilen şarkılarına imza atarken müzik marketlerde en çok satan albümler listesinde iki haftadır 1 numarada yer aldı.