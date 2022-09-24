Mahsa Amini protestolarında ölü sayısı 35'e çıktı: İran Cumhurbaşkanı Reisi'den sert müdahale sinyali geldi
İran’da Mahsa Amini’nin 16 Eylül’deki ölümü sonrası başlayan protestolar birçok kentte devam ederken İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi gösterilere sert müdahale edilebileceği sinyali verdi. Reisi, “İran, ülkenin güvenliğine ve huzuruna karşı hareket edenlerle kararlı şekilde başa çıkmalı” dedi.
AFP haber ajansı Piranşehr ve Urmiye kentlerinde de benzer videoların çekildiğini aktarıyor.
Uluslararası Af Örgütü de 20 kentte protestoculara gerçek mermi sıkıldığına dair kanıt olduğunu açıkladı.
Örgüt, yalnızca Çarşamba akşamı aralarında üç çocuğun da bulunduğu en az 19 kişinin güvenlik güçleri tarafından silahla öldürüldüğünü savundu.
Kürt kökenli 22 yaşındaki Mahsa Amini, Tahran'da başörtüsü denetimi yapan ahlak polisi tarafından gözaltına alındıktan üç gün sonra hayatını kaybetmişti.
Amini'nin gözaltında dövüldüğü ve işkenceye maruz kaldığı, bu nedenle komaya girdiği iddia edildi. Polis ise Amini’nin Tahran'daki ahlak polisinin getirdiği karakolda aniden kalp rahatsızlığı yaşayarak hayatını kaybettiğini savundu.
'Dövülme olmadığı sonucuna varıldı'
Amini’nin ölümü sonrası birçok kente yayılan protestolarda göstericilere gerçek mermi ile ateş açıldığı da iddia ediliyor.
İran İçişleri Bakanı Ahmed Vahidi, Cuma günü yaptığı açıklamada Amini'nin dövülmediği iddiasını tekrarladı.
Vahidi “Tanıklarla konuşuldu, videolar incelendi, adli tıptan görüş alındı ve dövülme olmadığı sonucuna varıldı” dedi.
Günlerdir devam eden protestolarda gözaltı sayısı da artıyor.
Cuma günü yalnızca Gilan kentinde 739 kişinin gözaltına alındığı bunların 60’ının kadın olduğu açıklandı.
Yerel polis müdürü ‘isyancılar’ olarak tanımladığı göstericilerin başka kentlerden şehre geldiğini de öne sürdü.
Sert müdahaleye karşın Cuma günü Tahran’da binlerce kişi protesto için sokağa çıktı.
İsfahan, Tebriz gibi bazı şehirlerde güvenlik güçlerine destek veren yürüyüşler de yapılıyor.
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Mahsa Amini protestolarında ölü sayısı 35'e çıktı: İran Cumhurbaşkanı Reisi'den sert müdahale sinyali geldi/mahsa-amini-protestolarinda-olu-sayisi-35-e-cikti-iran-cumhurbaskani-reisi-den-sert-mudahale-sinyali-3523294
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