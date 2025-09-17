Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Galatasaray
        GS
        15
        Fenerbahçe
        FB
        10
        Trabzonspor
        TS
        10
        Göztepe
        GÖZ
        9
        Hesap.com Antalyaspor
        ANT
        9
        Gaziantep FK
        GFK
        9
        Tümosan Konyaspor
        KON
        7
        Corendon Alanyaspor
        ALNY
        7
        Samsunspor
        SAMS
        7
        Beşiktaş
        BJK
        6
        Çaykur Rizespor
        ÇRZ
        4
        ikas Eyüpspor
        EYP
        4
        Kasımpaşa
        KSM
        3
        Zecorner Kayserispor
        KYS
        3
        Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük
        FKGK
        3
        Rams Başakşehir
        İBFK
        2
        Kocaelispor
        KOC
        1
        Gençlerbirliği
        GB
        0
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Mahmut Uslu: 3 Temmuz olmasaydı Fenerbahçe'yi kimse tutamazdı! - Fenerbahçe Haberleri

        Mahmut Uslu: 3 Temmuz olmasaydı Fenerbahçe'yi kimse tutamazdı!

        Fenerbahçe'nin eski asbaşkanlarından Mahmut Uslu, sarı-lacivertlilerde yaklaşan olağanüstü seçimli genel kurul öncesi HT Spor'a özel açıklamalarda bulundu. Kim başkan olursa olsun şampiyonluğun gelmesi gerektiğini dile getiren Uslu, 3 Temmuz olmasaydı Fenerbahçe'yi kimsenin tutamayacağını ifade etti.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.09.2025 - 19:48 Güncelleme: 17.09.2025 - 19:48
        ABONE OL
        ABONE OL
        "3 Temmuz olmasaydı bizi kimse tutamazdı!"
        ABONE OL
        ABONE OL

        Fenerbahçe'de yaklaşan olağanüstü seçimli genel kurul öncesi Mahmut Uslu, HT Spor'a özel açıklamalarda bulundu.

        "BEN KENDİMİ MUHALEFET GÖRMÜYORUM"

        Ben aslında kendimi muhalefet olarak görmüyorum da insanların bana tepkileri ve müspet bakışlarından dolayı ben bu işlere girmeye karar verdim. Biz halkın içinde yaşıyoruz. Herkes 'ne olacak bu halimiz, ne olur sahip çıkın' diyor. Bu sahip çıkma haziran ayında olan bir seçimle olabilirdi, ama maalesef olamadı.

        "3 TEMMUZ OLMASAYDI BİZİ KİMSE TUTAMAZDI"

        Aziz Yıldırım, şu an ne düşünüyor bilmem ama o zamanki düşüncesi eylül ayında seçim olmayacağıydı. Aynı görüşteyiz, zaten biz bir ekibiz. Ekip olduğumuz için başarılı olduk. Son 3 seneye bakmayın. 3 Temmuz olmasaydı, bizi hakikaten kimse tutamazdı. Bunu Avrupa için söylüyorum, Türkiye'deki Galatasaray ve diğer rakiplerimiz için söylemiyorum. Biz her sene nasıl basketbolda final-four'a kaldık, her sene futbolda Şampiyonlar Ligi'nde ilk 8'e girecek şekilde kadrolaşmaya gideceğimize inanmıştık ki ben yoktum o yönetimde.

        "ALİ KOÇ F.BAHÇE'YE HEM CEBİNDEN HEM ŞİRKETLERİNDEN VERİYOR"

        Çok basit bir şey söyleyeceğim. Daha evvel de bunların hepsini söyledim. Mevcut başkan verici, yani Fenerbahçe'ye veren bir insan. Hem cebinden veriyor, hem de ortak olduğu şirketlerin sponsorluklarını veriyor. Fakat diğer kardeşimiz, arkadaşımız Fenerbahçeli olduğu için bunu söylüyorum. Alan bir insan, Fenerbahçe'den almaya geldiğini tahmin ediyorum. Maalesef öyle düşünüyorum. Ben şimdi insanlarla ve Fenerbahçelilerle kötü olmak istemem ama eğer bir kulübe siz başkanın sahte imzasını sokuyorsanız benim için o insan bitmiştir.

        REKLAM

        "KİM OLURSA OLSUN ŞAMPİYON OLUNMASI LAZIM"

        Fenerbahçe'nin başkanıysanız, toparlayıcı olmanız lazım. Hep beraber birlik olursak yapabiliriz. Ali Koç veya kim olursa mutlaka şampiyon olunması lazım. Her halükarda bir senelik bir seçimdir, inşallah 6 aylık olmaz. Bizim birliktelikte bir şeyler yapabilmemiz lazım. Fenerbahçeliler beraber olmazsa, nasıl başarıyı getirebilirsin? Beraber olabilirsek, şansımız hala var.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Fikstür Puan Durumu Canlı Skor
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        MİT Başkanı Kalın Şara ile görüştü
        MİT Başkanı Kalın Şara ile görüştü
        Donald Trump Kral Charles ile bir araya geldi
        Donald Trump Kral Charles ile bir araya geldi
        Yağmurları beklerken
        Yağmurları beklerken
        Ayşe Tokyaz cinayetinde ifadeleri sızdıran polislere dava!
        Ayşe Tokyaz cinayetinde ifadeleri sızdıran polislere dava!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Basketbol heyecanı HT Spor'da yaşanacak!
        Basketbol heyecanı HT Spor'da yaşanacak!
        Cip sürücüsünün tokatladığı baba: Gitsin diye özür diledim!
        Cip sürücüsünün tokatladığı baba: Gitsin diye özür diledim!
        TEKNOFEST 2025 İstanbul başladı
        TEKNOFEST 2025 İstanbul başladı
        AB'den iki İsrailli bakan için yaptırım önergesi
        AB'den iki İsrailli bakan için yaptırım önergesi
        Karanlık yüzünü gözler önüne serdi
        Karanlık yüzünü gözler önüne serdi
        Sireni duymayana radyodan mesaj iletilecek
        Sireni duymayana radyodan mesaj iletilecek
        Anıl, 16 yaşındaydı... Babası katili oldu!
        Anıl, 16 yaşındaydı... Babası katili oldu!
        Serdal Adalı tek tek açıkladı!
        Serdal Adalı tek tek açıkladı!
        Yanlış ameliyat kurbanı
        Yanlış ameliyat kurbanı
        Dünya kritik yol ayrımında: Eşitlik için son beş yıl
        Dünya kritik yol ayrımında: Eşitlik için son beş yıl
        "2026'da enflasyon daha az hissedilecek"
        "2026'da enflasyon daha az hissedilecek"
        Trump'ın Birleşik Krallık ziyareti 'olaylı' başladı
        Trump'ın Birleşik Krallık ziyareti 'olaylı' başladı
        Tavuk eti fiyatları ABD ve Avrupa’dan pahalı mı?
        Tavuk eti fiyatları ABD ve Avrupa’dan pahalı mı?
        Habertürk Anasayfa