Mahmud Abbas, BAE'nin Filistin meselesine darbe vurduğunu açıkladı

AA

Abbas, işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentinde bulunan Başkanlık binasında düzenlediği toplantıda, İsrail ile BAE arasında varılan normalleşme anlaşmasına ilişkin değerlendirmede bulundu.

Filistin meselesi adına konuşma yetkisinin sadece Filistinlilere ait olduğunu belirten Abbas, "BAE'yi büyük bir başarı kaydetmiş ve ilhak meselesine karşı çıkmış gibi göstermeye çalıştılar. Filistin meselesi sanki sadece ilhaktan ibaret. Bu bir aldatmacadır ve kabul edilemez. Bunu, Filistin meselesine vurulmuş bir darbe olarak görüyoruz." dedi.

Filistin halkının zorluk anında tek vücut olduğunu ve aralarındaki tüm fikir ayrılıklarına rağmen kendisine komplo kuranlara karşı durduğunu kaydeden Abbas, tüm dünyanın ABD'nin Yüzyılın Anlaşması Planı'na karşı Filistin'in yanında yer aldığını dile getirdi.

İsrail-BAE anlaşmasının, temelde iki ülke arasındaki ilişkileri normalleştirme üzerine kurulu olduğunu, ilhak meselesinin sonradan dahil edildiğini aktaran Abbas, "Normalleşme, 2002 Arap Barış Girişimi'nde sonuca bağlanmış bir konudur. Bu girişim, Arapların, Filistin meselesi çözülmeden İsrail ile normalleşmeye gidemeyeceğini söyler." diye konuştu.

ABD Başkanı Donald Trump, 13 Ağustos Perşembe günü İsrail ile BAE'nin "ilişkilerini tamamen normalleştirmek" için anlaşmaya vardıklarını duyurmuştu. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu da Trump’ın paylaşımını alıntılayarak, "Bu tarihi bir gün." değerlendirmesi yapmıştı.

Arap Birliği üyesi ülkeler, 2002 yılında Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta kabul ettiği Arap Barış Girişimi bildirisiyle, 1967 sınırlarında başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız Filistin devletini kabul etmedikçe İsrail'le normalleşmeyi reddetmişti.