Filistin: 1967 sınırlarının aşağısını kabul etmeyeceğiz

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, başkenti Doğu Kudüs olan 1967 sınırlarında bir Filistin devletinden aşağısını kabul etmeyeceklerini belirterek, "Bu, Yasir Arafat'ın bize emanetidir ve biz vefalıyız ve bunu başarmak için kararlıyız." dedi.
Eski Filistin Devlet Başkanı ve Filistin Kurtuluşu Örgütü (FKÖ) ile El Fetih'in lideri Yasir Arafat'ın ölümünün 18'inci yıl dönümü dolayısıyla Gazze Şeridi'nde anma programı düzenlendi.
"GAZZE ŞERİDİ OLMADAN FİLİSTİN OLMAZ"
Anma töreninde videolu mesajı yayınlanan Abbas, Batı Şeria'da Gazze Şeridi olmadan, Gazze'de de Kudüs ve Batı Şeria'sız hiçbir Filistin devleti olmayacağını vurgulayarak, "Başkenti Doğu Kudüs olan 4 Haziran 1967 sınırlarında bir Filistin devletinden aşağısını kabul etmeyeceğiz. Bu, Yasir Arafat'ın bize emanetidir ve biz vefalıyız ve bunu başarmak için kararlıyız." diye konuştu.
Konuşmasında Gazzelilere seslenerek kuşatma altında çektikleri ıstırabın farkında olduklarını ve ellerinden geldiğince onları rahatlatmaya çalıştıklarını ancak siyasi bölünmüşlüğün Filistin davasına geri adım attırdığını ifade eden Abbas, Filistin halkının kazanımlarını boşa harcamakla tehdit eden bu siyasi bölünmenin bedelinin "şehitler, esirler ve yaralılar tarafından" ağır bedeller verilerek ödendiğini dile getirdi.
Bedeli ne olursa olsun Filistinliler arasındaki siyasi bölünmüşlüğün devam etmesini kabul etmeyeceklerini aktaran Abbas, bu bölünmenin devam etmesinin, müstakbel Filistin devletinin coğrafya birliğinin yokluğu anlamına geldiğini söyledi.
Filistin direnişinin en önemli sembollerinden kabul edilen Filistin'in ilk Devlet Başkanı Arafat, 11 Kasım 2004'te Fransa'da hayatını kaybetmişti.
FİLİSTİNLİ GRUPLAR ARASINDA BÖLÜNME
Filistin'de yapılan 2006 seçimlerinde galibiyet elde eden Hamas'ın Gazze Şeridi'nde yönetime geldiği 2007'den bu yana, İsrail işgali ve ablukası altındaki Filistin topraklarında siyasi bölünmüşlük yaşanıyor.
Hamas ile Fetih arasındaki anlaşmazlıkların sonlandırılması için Mayıs 2011'de Mısır, Şubat 2012'de de Katar'ın ara buluculuğunda uzlaşı görüşmeleri yapılmasına rağmen üzerinde mutabakata varılan konular hayata geçirilemedi.
Fetih ve Hamas, 23 Nisan 2014'te birlik hükümeti kurulması, parlamento ve başkanlık seçimlerinin yapılması konusunda bir uzlaşı anlaşması imzalamıştı. Uzlaşı hükümeti 2 Haziran 2014'te kurulmuş ancak iki tarafın siyasi ayrılıkları nedeniyle hükümet, İsrail ablukası altındaki Gazze'de görevini yerine getirememişti.
Son olarak Mısır'ın başkenti Kahire'de gerçekleştirilen müzakereler kapsamında 12 Ekim 2017'de Filistin'deki bölünmüşlüğü bitiren "uzlaşı anlaşması" imzalanmıştı. Ancak Fetih ve Hamas arasındaki anlaşmazlık nedeniyle bunun da uygulanmasında zorluklar yaşanıyor.
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