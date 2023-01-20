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AF DÜZENLEMESİNDE SON DURUM 2023! Mahkumlara af çıkacak mı? Mahkumlara af ne zaman gelecek, infaz iyileştirmesi nedir?

2023 Mahkumlara af çıkacak mı, af ne zaman gelecek?

Kabine Toplantısı'nın ardından gündeme gelen 7. yargı paketinin ardından, af düzenlemesine ilişkin yaşanan son dakika gelişmeleri gündemi meşgul etmeye başladı. Af düzenlemesi yasalaşması durumunda, 120 bin mahkumun söz konusu yasadan yararlanması bekleniyor. Kısmi affa ilişkin düzenlemenin detaylarını Habertürk Yazarı Yasemin Güneri aralık ayı yazısında kaleme aldı. İşte infaz düzenlemesinde son durum...

Giriş: 20.01.2023 - 23:00 | Güncelleme: ABONE OL
HABERTURK.COM

  • İnfaz iyileştirmesi ve kısmi af düzenlemesine ilişkin gelişmeler birçok kişi tarafından yakından takip edilmeye devam ediyor.  Koronavirüs pandemisi nedeniyle izne gönderilen ve izinleri 31 Temmuz 2023 tarihine kadar uzatılan mahkumlar genel af yasasının ne zaman çıkacağını merak ediyor. Peki, "Mahkumlara af düzenlemesi çıkacak mı, af ne zaman gelecek, infaz iyileştirmesi nedir?" İşte detaylar...

  • AF ÇIKACAK MI? AF MI ÇIKIYOR? 

    Söz konusu düzenleme esası itibariyle genel affı ifade etmiyor. Pandemi nedeniyle açık cezaevlerindeki yaklaşık 120 bin mahkum izne gönderildi. izin süresi pandemiden sonra da 31 Temmuz 2023'e kadar uzatıldı. Söz konusu infaz iyileştirmesi hayata geçerse izne çıkarılan mahkumlar bir defalığına mahsus olarak erkenden tahliye edilecekler. Böylelikle izindeki yaklaşık 120 bin mahkum kısmi bir aftan yararlanmış olacaklar.

     

  • İşte habertürk Yazarı Yasemin Güneri'nin söz konusu infaz düzenlemesiyle ilgili derlediği satırbaşları:

    Açık cezaevlerinde kalan yaklaşık 120 bin mahkum Covid-19 süresince izne gönderildi. İzin süresi bittiğinde yeniden izinler uzatıldı. En son kabine toplantısında alınan kararla açık cezaevlerinde kalan mahkumların izin süresi 31 Temmuz 2023 tarihine kadar uzatılmıştı.

    Üç yılı aşkın bir zamandır açık cezaevinde kalan mahkumların izinde olmasını göz önünde bulunduran yetkililer, bir defaya mahsus “infaz iyileştirmesi” yapılmasını masaya yatırdı.

     

     

  • Şu anda izinde olan 120 bin mahkumu tekrar cezaevine almak sorun olacak.

    Açık cezaevinden izne giden mahkumların büyük bir bölümü yeniden işini ve düzenini kurdu. Açık cezaevine yeniden dönüp ceza çekmek, kendi isteği dışında izne gönderilenlerin kurulu düzenini bozacak. İzne gitmeyi de kendisi talep etmediği için ve zorunluluktan gittiği için yeniden cezaevine dönmek istemeyen mahkumların “firar” etmesine neden olacak.

  • İzin süresinin dolmasının ardından 120 bin mahkumun yarısından fazlasının cezaevine dönmeyeceği düşünüldüğü için “infaz iyileştirilmesi” sesli olarak dillendirilmeye başlandı. Yapılacak yasal bir değişiklikle “infaz iyileştirmesi” yapılarak açık cezaevlerinden izne gönderilen mahkumların, izne gönderildiği süre içerisinde yeniden suç işlememiş olması şartıyla affedilmesi sağlanabilecek.

Haberi Hazırlayan : Türker Üner
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