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        Haberler Gündem Güncel Mahkum yatağını ateşe verdi: 12 kişi hastaneye kaldırıldı

        Mahkum yatağını ateşe verdi: 12 kişi hastaneye kaldırıldı

        Çorum L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda bir mahkumun yatağını ateşe vermesi sonucunda yangın çıktı. Yangında dumandan etkilenen 3 infaz koruma memuru ve 9 mahkum hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.03.2024 - 08:52 Güncelleme: 21.03.2024 - 08:54
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        Mahkum yatağını ateşe verdi: 12 yaralı
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        Çorum'da L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda bir mahkumun yatağını ateşe vermesi sonucu yangın çıktı.

        Jandarma ve infaz koruma memurlarının müdahalesiyle kontrol altına alınan yangın nedeniyle 3 infaz koruma memuru ile 9 mahkum dumandan etkilendi.

        3'Ü KORUMA MEMURU 9 MAHKUM HASTANEYE KALDIRILDI

        12 kişi, jandarmaya ait araçlarla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

        Mahkumların getirildiği sırada hastane çevresinde güvenlik önlemi alındı.

        EMNİYET MÜDÜRÜ HASTANEYE GELEREK BİLGİ ALDI

        Çorum İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Naim Çetinkaya, L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na giderek inceleme yaptı.

        İl Emniyet Müdürü Arif Pehlivan da hastaneye gelerek dumandan etkilenenlerin durumu hakkında bilgi aldı.

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        #çorum
        #cezaevinde yangın
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