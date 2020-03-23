Mahkemeden sanığa "meslek edinme" ve "alkollü mekana girmeme" cezası

23 MART 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Yaklaşık 2 yıl önce uygulama noktasında güvenlik güçlerince yapılan kontrolde, 21 yaşındaki M.A'nın kullandığı otomobilde ruhsatsız tabanca ile sürücü koltuğunun paspasının altına gizlenmiş 9 mermi ele geçirildi.
Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca tutuksuz sanık M.A hakkında "ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma, taşıma ve bulundurmak" suçundan hazırlanan iddianame 12. Asliye Ceza Mahkemesince kabul edildi.
Sanık M.A. savunmasında, tabancanın bir arkadaşı tarafından kendisine hediye edildiğini belirterek, kendisine ceza verilmesi halinde hükmün açıklanmasının geri bırakılması hükümlerinin uygulanmasını talep etti.
Mahkeme, M.A'nın 10 ay 25 gün hapis cezasına çarptırılmasına ve daha önce sanık hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı verildiğinden yasal nedenlerle bu maddenin uygulanmasına yer olmadığına karar verdi.
- Cezada indirime gidildi
Öte yandan, mahkeme, sanığın pişmanlığı, bir daha suç işlemeyeceğine ilişkin mahkemede olumlu kanaat oluşması dolayısıyla 2 yıl süre ile meslek veya sanat edinmek için eğitim kurumunda çalışması, 10 ay da alkollü eğlence mekanlarına gitmekten yasaklama tedbiri uygulanmasını kararlaştırdı.
Mahkeme hazırladığı gerekçeli kararında silahın ele geçirilme şekli ve sanığın samimi ikrarları da gözetilerek verilen cezada alt sınırdan uzaklaşılmadığı, sanığın pişmanlığı ve verilen cezanın geleceği üzerindeki olası etkileri dikkate alınarak cezada indirime gidildiği belirtildi.
Kararda, suçun işleniş şekli, sanığın sosyal ekonomik durumu, ailesine bakmakla yükümlü olması ve topluma kazandırılmasıyla cezanın ıslahı amacının gözetildiği vurgulandı.
Sanık hakkında verilen hapis cezasının TCK 50. maddesi doğrultusunda bir daha suç işlemeyeceğine ilişkin mahkemede olumlu kanaat oluşturduğu kaydedilen kararda, "Sanığa meslek ve sanat edinmesini sağlamak amacıyla eğitim kurumuna devam etmesi, topluma kazandırılması amacıyla verilen kısa süreli hapis cezası süresince alkollü içki satışı yapan iş yerlerine ve eğlence mekanlarına gitmekten yasaklama yönünde seçenek yaptırıma çevrilmesine karar verilmiştir." denildi.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!