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Mahkeme, MESAM'ın geçici yönetim kurulu üyelerini belirledi



- İstanbul 1. Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi, MESAM'ın bu ay içinde yapılacak genel kurula kadar yönetim kurulu görev ve yetkilerine, Murat Şenel Önaldı, Sadettin Dayıoğlu ve Salih Turhan'ın atanmasına hükmetti

İstanbul 1. Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi, Türkiye Musiki Eseri Sahipleri Meslek Birliğinin (MESAM) bu ay içinde yapılacak genel kurula kadar yönetim kurulu görev ve yetkilerine Murat Şenel Önaldı, Sadettin Dayıoğlu ve Salih Turhan'ın atanmasına karar verdi.

İstanbul 1. Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi, 26 Şubat'ta yapılan duruşmada, Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun 389. maddesinde düzenlenen ihtiyati tedbirin şartlarına vurgu yaptı.

Mahkeme, buna göre, seçimlerin huzur içinde gerçekleştirilmesinin temini, yeni uyuşmazlıkların çıkmasının önlenmesi, MESAM üyelerinin menfaatlerinin temini bakımından mart ayında gerçekleştirilecek genel kurulun ardından seçilecek yönetim kurulunun göreve başlamasına kadar tüzükte belirlenen yönetim kurulu görev ve yetkilerini haiz olmak üzere 3 kişiden teşekkül eden geçici yönetimin mahkemece 7 günlük sürede tedbiren atanmasına karar verdi.

Ayrıca yeni yönetim kurulu seçildiğinde başka bir ek karara gerek kalmadan mahkemece görev verilen heyetin görevinin sonlanmasına karar verilmesi hükme bağlandı.

Mahkeme, bu doğrultuda, söz konusu gerekçelerle bu ay içinde gerçekleşecek genel kurulda yeni yönetim kurulunun göreve başlamasına kadar tüzükte belirlenen yönetim kurulu görev ve yetkilerine MESAM üye listesinden seçilen Prof. Dr. Murat Şenel Önaldı, Sadettin Dayıoğlu ve Salih Turhan'ın asil üye olarak tedbiren atanmasına hükmetti.

İstanbul 1. Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi ayrıca, seçilen geçici yönetim kurulu üyelerine sarf edecekleri emek ve mesai karşılığında seçimler sonuçlanana kadar aylık 10 bin lira ödenmesine karar verdi.