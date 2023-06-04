Mahinur Özdemir Göktaş kimdir, kaç yaşında ve nereli? Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş hayatı ve biyografisi

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yeni Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'ni 3 Haziran Cumartesi günü duyurdu. Ekonominin başına Mehmet Şimşek geçerken Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş oldu. Yeni Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı hayatı ve kariyeri günün en çok araştırılan konuları arasında yer aldı. Peki, "Mahinur Özdemir Göktaş kimdir, kaç yaşında? Hangi görevlerde bulundu? İşte Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş hayatı...

MAHİNUR ÖZDEMİR GÖKTAŞ KİMDİR?

Mahinur Özdemir Göktaş 7 Kasım 1982 tarihinde Brüksel'de dünyaya geldi.

Üniversite: Université Libre de Bruxelles (ULB), Ekonomi, Siyasal ve Sosyal Bilimler Fakültesi

Çift anadal bakalorya: Siyasal Bilgiler İktisat ve İşletme Mühendisliği

Master:Université Libre de Bruxelles (ULB), Ekonomi, Siyasal ve Sosyal Bilimler Fakültesi, Kamu Yönetimi

Aldığı Ödüller: Belçika Kral Leopold Devlet Nişanı (Ekim 2019)

Mesleki Geçmişi ve İş Tecrübesi:

Brüksel Parlamentosu Milletvekili : Mayıs 2009-Mayıs 2019

- Frankofon Parlamentosu üyesi

- Brüksel Parlamentosu Sosyal İşler Komisyonu Başkanı

- Kadın-Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu Başkanvekili

- Çevre ve Enerji Komisyonu Başkanvekili

Brüksel/Schaerbeek Belediyesi Meclis Üyesi : Ekim 2006- Ekim 2018

Centre pour la Citoyenneté et la Participation : Kasım 2006- Kasım 2007

CDH Partisi Araştırma Merkezi- Uzman Eğitimci

Parti Genel Başkanı Madame Joelle Milquet'nin Danışmanı: Ocak 2007- Haziran 2009

Parti Genel Başkanı Madame Joelle Milquet'nin Özel Kalem Müdürü : Ocak 2008- Aralık 2008

Sibelga: Brüksel Gaz ve Elektrik Dağıtım Şirketi : Aralık 2012-Mayıs 2015

Elektrik Birimi Yönetim Kurulu Başkanı

Vivaqua Brüksel Sular İdaresi Genel Kurul Üyesi : Aralık 2012-Mayıs 2018

Evere- Schaerbeek- Saint-Josse Bölgesi Polis Konseyi Üyesi : Aralık 2012- Aralık 2018

Haberi Hazırlayan : Türker Üner