Mahathir, Macron'a eleştirilerinin sosyal medyada sansürlenmesini kınadı

Kişisel internet sitesi ve sosyal medya hesapları üzerinden yazılı açıklama yapan Mahathir, dün, Macron'u eleştirirken sarf ettiği cümlelerin yanlış yorumlanarak bağlamından çıkartıldığını belirtti.
Mahathir, kendisini eleştirenlerin dünkü açıklamasında tek bir cümleye odaklanıp geri kalan kısmını dikkate almadığını vurgulayarak, "Sözlerimin bağlamından kopartılması ve paylaşımımın şikayetler alması üzerine Facebook ve Twitter tarafından şiddeti övmekle suçlandım." ifadesini kullandı.
Sosyal medya platformlarının kişisel ifade özgürlüğünü destekleyen ortamlar olması gerektiğine dikkati çeken Mahathir, şunları kaydetti:
"Bunlara göre ifade özgürlüğü budur. Bir taraftan Peygamberimiz Hz. Muhammed hakkındaki aşağılayıcı karikatürlerin paylaşımını savunur ve Müslümanların bunu kabul etmesini beklerler. Diğer taraftan Müslümanların, geçmişte kendilerine yapılan adaletsizliklere karşı intikam peşinde koşmadıklarına dair görüşlerimi silerler."
Mahathir, açıklamasındaki farklı inançlara saygı ve hoşgörü taleplerinin dahi Facebook ve Twitter tarafından dikkate alınmadığına işaret ederek, "Açıklamama gelen tepkiler, Fransa yönetiminin Müslümanlara nefretini kızıştırmayı hedeflemektedir." değerlendirmesinde bulundu.
- Mahathir'in açıklamaları tepki toplamıştı
Eski Malezya Başbakanı Mahathir Muhammed, dünkü yazılı açıklamasında, Macron'un Müslümanlara karşı tavrının medeni olmadığını belirterek, Macron'a hitaben, "Bir okul öğretmeninin öldürülmesinden ötürü İslam'ı ve Müslümanları suçlaması ilkelliktir." ifadesini kullanmıştı.
Mahathir'in açıklamasındaki, "Müslümanların, geçmişte yaptıkları katliamlardan ötürü milyonlarca Fransız'ı öldürmeye hakları vardır. Fakat genel olarak Müslümanlar kısasa kısas hükmünü uygulamamıştır. Müslümanlar bunu yapmaz, Fransızlar da yapmamalıdır." ifadesi tepki çekmişti.
Açıklamanın Mahathir'in sosyal medya hesaplarında paylaşılmasından kısa süre sonra Twitter, bu ifadenin yer aldığı cümleyi "şiddeti övdüğü" gerekçesiyle kaldırmıştı.
Twitter'ın ardından Facebook da Mahathir'in resmi hesabındaki paylaşımı silmişti.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!