"Maharetli Eller" yine tezgah açacak

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Kayseri Talas Belediyesi'nin Maharetli Eller Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi ile birlikte hayata geçirdiği "Maharetli Eller Kadın Üretici Pazarı", yaklaşık 4 yıldır her ayın birinci ve üçüncü pazar günü Harman Mahallesi Meydanı'na kuruluyor.

Bir ay önce ilk kez Mevlana Mahallesi Salı Pazarı'nda kurulan "Maharetli Eller Kadın Üretici Pazarı", yeniden Salı Pazarı'nda tezgah açacak. 18 Ağustos Pazar günü kurulacak olan pazarda el işi tekstil ürünlerinden ahşap eserlere ev yemeklerinden süs eşyalarına kadar birçok nadide ürün satışa sunulacak.