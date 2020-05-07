Mahalli İdareler Kontrolörleri Yönetmeliğinde Değişiklik Resmi Gazete'de

İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Kontrolörlerinin çalışma usul ve esaslarını belirlemek amacıyla düzenlen yönetmeliğe göre, Kontrolörlerin görev, yetki ve sorumlulukları, mesleğe alınmaları, yetiştirilmeleri, yarışma ve yeterlik sınavları, hizmetin gerektirmesi halinde birim veya görev yeri itibarıyla yer değiştirme esasları ile çalışma usul ve esasları ile denetim, araştırma, inceleme, soruşturma ve eğitim işlerine ilişkin hükümlerde bazı değişiklikler yapıldı.
Mahalli idareler stajyer kontrolörlüğü giriş sınavına katılabilmek için adayların sınavın yapıldığı tarihte 35 yaşını doldurmamış olmaları gerekiyor.
Giriş sınav komisyonu, sınavların düzenlenmesi ve yürütülmesi, tutanaklar, değerlendirme, sınav sonuçlarının duyurulması ile düzenlemeye göre, Mahalli idareler stajyer kontrolörlüğü giriş sınavı yazılı ve sözlü iki aşamalı veya sözlü olarak tek aşamalı yapılabilecek. Yazılı ve sözlü sınavlar Ankara'da olacak.
Yeni yönetmeliğe göre, Mahalli İdareler Stajyer Kontrolörlerine araştırma yeteneğini geliştirme ve detaylı bilgi sahibi olmaları için Genel Müdürlükçe belirlenecek konularda tez hazırlattırılacak. Tezlerin yetişme döneminin bitiminden iki ay önce Genel Müdürlüğe verilecek. Tezler, Tez Değerlendirme Komisyonunca değerlendirilecek.
Mahalli İdareler Stajyer Kontrolörü, tezinin yetersiz bulunması halinde, başarısız olma gerekçesinin yer aldığı Komisyonun değerlendirme raporunu dikkate almak suretiyle altı aydan fazla olmamak üzere verilen süre içinde yeniden tez hazırlamak veya aynı tezi düzelterek sunmak zorunda olacak.
Mahalli idarelerle, bunlara bağlı ve bunların kurdukları veya özel kanunlarla, Belediye Kanunu veya Cumhurbaşkanlığı kararnameleriyle kurulmuş birlik, işletme, müessese ve teşebbüsler, kontrolörlerin görev alanı içinde olacak.
Normal teftişle görevli kontrolörlere İçişleri Bakanlığı tarafından gerekli görülen hallerde özel teftiş, inceleme ve soruşturma görevleri verilebilecek.
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