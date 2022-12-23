Mahallenin 'muhtar dede'si 70 yıldır bisikletiyle yollarda

AA

Antalya'nın Finike ilçesine bağlı Hasyurt Mahallesi'nde ikamet eden, 3 çocuğu ve 7 torunu bulunan Koçubaba, henüz ilkokul yaşlarındayken babasıyla köyden ilçe merkezine geldiğinde gördüğü bisiklete ilgi duymaya başladı.

EMEKLİ OLDUKTAN SONRA DA TUTKUSUNDAN VAZGEÇMEDİ İlk bisikletine 15 yaşındayken kavuşan Koçubaba, o günden bu yana neredeyse her gün pedal çeviriyor. Yaklaşık 32 yıl muhtar olarak da hizmet verdiği mahallesinde muhtar dede olarak bilinen Koçubaba, emekli olduktan sonra da bisiklet tutkusundan vazgeçmedi. İlerleyen yaşına rağmen portakal bahçelerinin arasında, cadde ve sokaklarda bisiklet kullanmayı sürdüren Koçubaba, bütün ulaşımını bisiklet ile sağladığı ilçede günde ortalama 5 kilometre pedal çeviriyor.

70 YILDIR NEREDEYSE HER GÜN BİSİKLET KULLANDI Koçubaba, 70 yıldır vatani görevini yaptığı dönem hariç neredeyse aralıksız her gün bisiklet kullandığını belirterek, yaşına rağmen sağlık problemi yaşamamasını her gün bisiklet kullanmaya borçlu olduğunu söyledi. Bisikleti bir ulaşım aracı gibi görmenin yanı sıra pedal çevirmenin kendisi için spor olduğunu anlatan Koçubaba, "Bütün yaşıtlarım otomobile binerken ben hep bisiklete bindim. Hala bisiklete bindiğimi görenler şaşkın bir şekilde bakıyorlar. Sağlığıma çok faydası var. Elimde, ayağımda herhangi bir ağrı yok. Bisikletle market, pazar ihtiyaçlarımı görüyorum. Namaza gidiyorum. Arkadaşlarımla buluşmak için çarşı merkezine gidiyorum. Günde ortalama 5 kilometre pedal çeviriyorum" dedi.

"3-4 DEFA BİSİKLETİM ÇALINDI" En büyük üzüntüsünün bisikletlerinin çalınması olduğunu aktaran Koçubaba, "3-4 defa bisikletim çalındı. Bu olaylar bile bisiklet sevgime engel olamadı. Şimdi 14 yıldır aynı bisikleti kullanıyorum. Bakımlarını, arızasını kendim yapıyorum. Hazır kıta evimin dibinde beni bekliyor" diye konuştu. Koçubaba, bisiklet sayesinde dinç kaldığını dile getirerek, "Bir yorgunluk hissetmiyorum. Bisiklet benim en iyi arkadaşım diyebilirim. 3 yıl önce eşimi kaybettim. O günden bu yana bisiklet yoldaşım oldu. Son nefesime kadar kullanmaya devam edeceğim. Bisikletimi torunlarıma miras bırakmak istiyorum" ifadelerini kullandı.