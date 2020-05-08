Mahallelinin sahur sürprizi polisi duygulandırdı - İZMİR

Konak ilçesinde 23 mahalleye bakan, 58 polis ve 7 bekçinin görev yaptığı Gültepe Polis Merkezinde gece vardiyasında görevli polislerin sahurda yalnız kalmalarına gönülleri razı olmayan vatandaşlar ve bazı mahalle muhtarları, sahurda onlarla bir araya gelmeye karar verdi.Polislere sahur programı hazırlayan vatandaşlar, gece evlerinde hazırladıkları yiyeceklerlerle, polislerin de sahur hazırlığı yaptığı esnada polis merkezine sürpriz ziyaret gerçekleştirdi.Karşılarında vatandaşları gören polisler büyük mutluluk yaşarken, polis merkezi önüne kurulan masalarda sosyal mesafe korunarak birlikte sahur yapıldı ve oruca niyet edildi.- Polis vatandaş dayanışmasıUlubatlı Mahallesi Muhtarı Şengül Kahramaner, AA muhabirine yaptığı açıklamada, polis ekiplerinin her zaman desteğini gördüklerini, sürekli irtibat halinde olduklarını, mahalle muhtarları olarak polis merkezindeki polisleri yalnız bırakmamak için böyle bir organizasyon yaptıklarını anlattı.Kahramaner, "Polis ekiplerimiz özellikle Kovid-19 sürecinde çok büyük emek sarf ettiler. 65 yaş üstüne, hastalarımıza, maaşı çekilecek olan vatandaşlara herkese koştular. Allah razı olsun biz kendilerini seviyoruz. Çok memnunuz. Biz de sahur programı düzenleyerek onların yanında olduğumuzu hissettirmek istedik. Mahallemizden vatandaşlarımızla soframızı kurduk." diye konuştu.Anadolu Mahallesi Muhtarı Hasan Bağcı da emniyet mensuplarıyla güzel bir sahur yapmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.Polislerle her zaman dayanışma içerisinde olduklarını vurgulayan Bağcı, "Amirimiz Mustafa Keskin ve memur arkadaşlarımız burada halkla dayanışma içerisinde. Çok güzel bir birliktelik, dayanışma sergiliyoruz." dedi.Sahura gelen vatandaşlardan Adnan Sertkaya da polislerle kendilerini bir aile gibi gördüklerini ifade etti.Mahalle sakinlerinden Döne Kılıçbarlar ise sahur için polis merkezine gidileceğini öğrenmesi üzerine kendisinin de katılmak istediğini belirtti.Polislerin her zaman yardımlarına koştuğunu belirten Kılıçbarlar, "Her zaman bize destek veriyorlar. Bu güzel günde yanlarında olmak istedik. Onlara çok teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Biz kendilerinden çok memnunuz." ifadelerini kullandı.Polis ekipleri de kendilerine sürpriz sahur hazırlayan mahalle sakinleri ve muhtarlara teşekkür etti.
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