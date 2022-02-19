Mahalledeki yıkımı davul zurnayla halay çekerek izlediler

Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesine bağlı Dedeosman Mahallesi sakinleri, sahipleri tarafından terk edilen ve madde bağımlılarının meskeni haline gelen metruk evlerin yıkımını, davul zurna eşliğinde halay çekerek kutladı.
Yıkım işlemi, Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesine bağlı Dedeosman mahallesinde gerçekleşti. Mahallede iddiaya göre madde bağımlılarından meskeni haline dönen bitişik 10 evin yıkımı için çalışma başlatıldı. Mahalle muhtarı Ramazan Derin'in ev sahipleri ile görüşmesinin ardından yıkım için bölgeye iş makinesi getirildi.
KADINLAR SEVİNÇTEN HALAY ÇEKTİ
Mutluluklarını davul zurna eşliğinde halay çekerek kutlayan mahalle sakinleri, madde bağımlılarının meskeni haline dönen evlerin yıkılmasından dolayı büyük sevinç yaşadıklarını dile getirdi. Mahalle sakini Feride Oduncu, “Vallahi çok mutlu olduk. Çocuklarımız dışarıya çıkamıyordu, korkumuzdan biz çıkamıyorduk. Çok şükür bu madde bağımlılarının kullandığı eski evlerden kurtulduk. Bu alanlar madde bağımlılarının yuvası olmuştu. Bu eski evler yıkıldığı için sevincimden davul getirttim. Zılgıtlar çalarak halay çekip oynadık. Allah muhtar ve belediye başkanımızdan razı olsun. Bu alana taziye evi ve park yapılsa çok iyi olur. Çok şükür kurtulduk” şeklinde konuştu.
Dededosman Mahalle Muhtarı Ramazan Derin, “Burası madde bağımlılarının alanı haline gelmişti ve bu metruk evleri yıktık. Uzun zamandır mahalle sakinlerimiz bunları bizden bekliyorlardı. Ben mahalle muhtarı olarak Belediye Başkanımız Mehmet Kuş'la istişare ederek böyle ortak karar aldık. Madde bağımlıların alanı haline gelen yaklaşık 10 tane ev vardı onları kendi imkanlarımızla yıktık. Belediye başkanı ve burada evleri olan ev sahipleriyle görüşerek onay aldıktan sonra yıkımına başladık. Mahalle sakinlerimizde bizleri davullu, zurnalı, zılgıt çalarak karşıladılar. Bu mahalle sakinlerimiz arkamızda olduğu sürece bizim başaramayacağımız hiçbir iş yoktur" dedi.
Bir başka mahalle sakini Mehmet Demir ise "Ben yaklaşık 30 yıldır bu mahallede yaşıyorum. İlk defa böyle bir şey görüyorum. Böyle gördüğümden de çok mutluyum. Bu tür eski evlerin yıkılmasının devamını da bekliyorum. Bu şekilde birçok mahallede metruk evler, boş evler var. Bunlarda artık madde bağımlılarının evi olmuş. Bu şekilde emeği geçen belediye başkanı ve muhtarımıza sonsuz teşekkür ediyorum. Umarım bundan sonrası da gelir, hem mahallemiz güzelleşir, turizm merkezi alanındayız. Bu alan da taziye evlerimiz olur hem de yollarımız genişler. Burası yaklaşık 100 yıllık mahalledir. Buraya bir el atılması gerekiyordu. Başlangıç oldu, umarım arkası da gelir.
Metruk evler, iş makinesiyle davul, zurna eşliğinde kontrollü bir şekilde yıkımı yapıldı.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!