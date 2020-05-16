Mahalledeki yaşlılar için imece usulü hazırlanan iftarlıklar kapılarına kadar ulaştırılıyor - KAHRAMANMARAŞ

AA

İlçenin 350 nüfuslu Yeniköy Mahallesi'ndeki yaşlılar için hayırseverler tarafından iftarlık hazırlanıyor. Mahalle muhtarı Kenan Yılmaz, evleri tek tek dolaşarak bu iftarlıkları 65 yaş üstü kişilere ulaştırıyor.Mahalle Muhtarı Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hayırsever vatandaşların desteğiyle örnek bir ramazan ayı geçirdiklerini söyledi.Koronavirüs sürecinde sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle evinde kalan yaşlıları hiçbir zaman unutmadıklarını belirten Yılmaz, "Yaşlılarımıza her gün iftar yemeği dağıtıyoruz. Çok güzel bir dayanışma oluyor. Her gün yemeği bir hayırseverimiz karşılıyor. Bunun yanında mahallemizde köy evi misafirhanemiz var. Şehir dışından ve yurt dışından gelen misafirlerimiz burada ücretsiz kalıyor. Sahamızı kendimiz yaptık. 24 saat mahallemiz güvenlik kameraları ile izleniyor. Kuş uçsa haberimiz oluyor." diye konuştu.Mahalle sakinlerinden 75 yaşındaki Hüseyin Erol ise muhtar ve ekibi tarafından tüm evlere yemek servisi yapıldığını anlattı.Bunun güzel bir uygulama olduğunu dile getiren Erol, destek olan hem yurt dışındaki hem de Kahramanmaraş'taki hemşehrilerine teşekkür etti.