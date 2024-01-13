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        Haberler Yaşam Mahallede vaşak alarmı!

        Mahallede vaşak alarmı!

        Bolu'da bir haftadır mahallede görülen ve kedileri kovalayan nesli tükenme tehlikesi altındaki vaşağın yakalanması için Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri 6 kapan kurdu

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.01.2024 - 11:52 Güncelleme: 13.01.2024 - 11:52
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        Mahallede vaşak alarmı!
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        Nesli tehlike altındaki hayvanlardan olan bir vaşak, son günlerde Borazanlar Mahallesi'nde görüldü.

        Bir haftadır sokak aralarında gezen vaşak, mahalleliyi tedirgin etti. Bölge halkı, evlerinin önünde gezen vaşağı cep telefonlarıyla görüntüledi.

        Mahallede yaşayanlar, vaşağın kediyi öldürmeye çalıştığını fark edince durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine bildirdi.

        Ekipler, vaşağa zarar vermeden yakalayabilmek için mahallenin belirli noktalarına 6 kapan kurdu. Mahalleli de sokak aralarında vaşağı aradı.

        "UMARIM DOĞAN ORTAMINA GERİ DÖNER"

        Vaşağı gören mahalleli İsmail Balı, "Vaşak evimin önüne kadar geldi. Akşam balkona hava almaya çıktığımda, bir kediyi kovaladı. Evin önüne kadar geldi. O sırada telefon yanımdaydı. Telefonla görüntülerini çekmeye çalıştım. Bolu Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri vaşağı yakalamak için bölgeye kapan bıraktı.

        6-7 noktaya kapan bırakmışlar. Mahallelilerden de şöyle bir istekleri var. Kesinlikle beslenmemesi noktasında. Şu anda ekipler veteriner eşliğinde her gün geliyor. Burada bulmaya çalışıyorlar. Yakın zamanda inşallah bulunur. Bildiğim kadarıyla nesli tükenmekte olan bir hayvan.

        Umarım doğal ortamına geri döner biz de bu hayvanları doğal ortamında görebiliriz" diye konuştu. Yaklaşık bir haftadır bölgede olduğu söylenen vaşak, yakalandıktan sonra doğal yaşam alanına bırakılacak.

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        #vaşak
        #Bolu
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