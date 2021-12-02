Mahallede sapık alarmı! "Şeytana uydum"

Show Haber'den Pınar Tatlıbaş Özkök'ün haberine göre; Ankara Mamak'ta markette alışveriş yapan 17 yaşındaki genç kıza 50 yaşındaki bir adam cinsel saldırıda bulundu. Genç kızın bağırması üzerine mahalleli harekete geçti.

Adamı yolun ortasına yatırdılar tekme tokat darbettiler. Genç kıza cinsel saldırıda bulunan adam polise teslim edildi. Adamın "Şeytana uydum, bana abilik, abşalık yapın, topluma kazandırın" demesi üzerine mahalle sakinleri daha çok sinirlendi. Genç kızın ise henüz polise şikayette bulunmadığı öğrenildi.