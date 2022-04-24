Mahalle mahalle gezip borç kapatıyor

DHA

Osmanlı döneminde ihtiyaç sahibi ailelerin borçlarının ödendiği 'Zimem defteri' geleneği Elazığ’da yaşatılmaya çalışılıyor. 'Alan elle veren el birbirini görmesin' diye sürdürülen bu gelenekte hayırsever iş insanlarının elçi olarak seçtiği İbrahim Kayaoğlu, mahalle mahalle gezerek bakkallardaki veresiye defterlerindeki borçları kapatıyor.

'BİZ ELÇİLİK YAPIYORUZ'

İbrahim Kayaoğlu, Osmanlı İmparatorluğu döneminde başlayan geleneği sürdürmeye çalıştıklarını belirterek, "Zimem defteri kapatma işlemini yapıyoruz. Küçük esnafımızı ziyaret ederek ekonominin darboğaza girdiği şu dönemde borcunu ödeyemeyecek durumda olanların borçlarını kapatıyoruz. Biz elçilik yapıyoruz. Rabbim hayır sahiplerinin hayrını kabul etsin. Veren elle alan el birbirini görmüyor, tanımıyorlar" dedi.

Bakkal Ahmet Demir de, bu geleneği yaşatıp, hayırda bulunanlara teşekkür etti.