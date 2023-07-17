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        Mahalle bekçisi, komşusu tarafından kızının yanında öldürüldü

        İzmir'de çarşı ve mahalle bekçisi Semih Yalvarıcı, 9 yaşındaki kızıyla evden çıkarken komşusu tarafından pompalı tüfekle vurularak öldürüldü

        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.07.2023 - 19:36
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        Mahalle bekçisi kızının yanında öldürüldü
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        İzmir'de, çarşı ve mahalle bekçisi Semih Yalvarıcı (34), evinden çıkarken 9 yaşındaki kızının yanında öldürüldü.

        Olay, saat 11.30 sıralarında, Kasımpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Menemen İlçe Emniyet Müdürlüğü bünyesinde görevli çarşı ve mahalle bekçisi evli ve 1 çocuk babası Semih Yalvarıcı ile psikolojik sorunları olduğu öne sürülen alt kat komşusu E.A. (24) arasında gürültü yüzünden önceki gün tartışma yaşandı.

        Semih Yalvarıcı
        Semih Yalvarıcı

        Bugün, 9 yaşındaki kızı ile birlikte evden çıkan Semih Yalvarıcı'ya, "darp" ve "kasten yaralama" suçlarından kaydı olan E.A. merdivenlerde pompalı tüfekle ateş etti. Yalvarıcı kanlar içinde yere yığılırken, ihbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Semih Yalvarıcı
        Semih Yalvarıcı

        Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Semih Yalvarıcı'nın yaşamını yitirdiği belirlendi. E.A. ise gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

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