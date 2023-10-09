MAGNUM ÇEKİLİŞ KAMPANYASINA NASIL KATILIRIM?



Kampanya tarihleri arasında Türkiye genelindeki satış noktalarından şifreli Magnum ürünlerinden satın aldıklarında, ürün içindeki çubukların üzerinde bulunan katılım şifresini, ad, soyad ve adres bilgileri ile birlikte kelime aralarında birer boşluk bırakarak tüm operatörlerden 2992 kısa mesaj servis numarasına kısa mesaj ile gönderenler veya www.magnum.com.tr (ücretsiz) web sitesindeki, www.algidailekazan.com (ücretsiz) web sitesindeki, Magnum IOS, Magnum Android, Algida İle Kazan IOS, Algida İle Kazan Android uygulamalarındaki ilgili alana gsm no, ad, soyad, adres ve katılım şifresi bilgilerini girenler kampanyaya katılmaya hak kazanacaklardır.