Magnezyum eksikliği; vücutta yeterince magnezyum mineralinin bulunmaması durumudur. Magnezyum vücutta çok fazla bulunan dördüncü sıradaki en önemli mineraldir. Hücreler, kemikler ve kan dolaşımında magnezyum yer almaktadır. Vücuda gerekli olan önemli bir mineral olması ve eksikliğinin olması halinde sorunlar oluşabilir.
Magnezyum; vücut fonksiyonları içerisinde; sinir dokusunda, kemik dokusunda ve kas dokularında oldukça faydalı faaliyetlerde bulunur. Kasların çalışmasını ve kalbin atmasında önemli yer tutar.Kemik yapısının güçlenmesini kalsiyum minerali ile beraber sağlar. Vücudun bağışıklık sisteminin gelişmesi açısından ayrıca büyük önem taşımaktadır.Kandaki şeker düzeyinin sağlıklı olarak dengede olmasını sağlayan etkileri bulunmaktadır.Kan basıncının düzenlenmesinde de etkili görev alır.Vücuda enerji sağlaması ile ince bağırsaklarda emilimi gerçekleşerek, böbrekler ile dışarı atılır.
Magnezyum eksikliğinde ıspanak gibi koyu renkli sebzeler tüketilmelidir. Magnezyumun vücutta yetersiz kalması nadir görülse de eksiliği halinde sıkıntı oluşturur. Kaslarda kramp, iştah kaybı, bayılmalar, depresyon hali, kafa karışıklığı, kasılmalar, kalp ritim bozuklukları, kalbin koroner damarlarında kasılma olması, kanda potasyumun düşmesi, bacaklarda kasılma ve uyuşmalar, bulantı, kusma ve yorgunluk halleri oluşmaktadır.
Magnezyum eksikliğine; bakliyatlar, tahıllar, kuruyemişler, yeşil yapraklı sebzeler, üzüm çekirdeği, tohumlar, pırasa, keten tohumu, yulaf kepeği, adaçayı, nane, fesleğen kabak ve ay çekirdeği, patates, yoğurt, kereviz, pırasa, fındık ve çavdar gibi besinlerde bol miktarda bulunan bu gıdalardan tüketmek gereklidir. Magnezyum eksikliği öncelikle gıdalar yoluyla tamamlanmalıdır. Eğer çok yüksek oranda eksiklik mevcutsa hekim tarafından magnezyum takviyesi ilaçlar ile sağlanabilmektedir.
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