Magna Carta'ya atıf: Edinburgh Kalesi'ni ele geçirme girişimi

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Protestocular, tarihi simgeyi ele geçirdiklerini iddia ederek Edinburgh Kalesi’ne girdi. Kaleye biletsiz giren ve kalenin biletsiz gezilen giriş bölümünde tarihi yapıyı ele geçirdiklerini iddia etti.

‘‘Gücü geri almak’’ dedikleri şeye referansla Edinburgh Kalesi’ni ele geçirmeye çalışan göstericiler, olay yerinde yakalandı.

Guardian’ın aktardığı habere göre, protestocular o anları Facebook’un canlı yayınında filme alırken 13 dakikalık bir videoda bir tane kadın, kalenin halka ait olduğunu ve "gücü geri aldıklarını" söyledi. İskoç halkına ‘‘yalan söylendiğini’’ vurguladı.

Hukukun üstünlüğü parantezi açan göstericiler, ‘‘Bina bize ait, kaleyi geri aldık.’’ ifadelerini kullandı. İskoçya polisi ise memurların protestoyu araştıracağını söyledi.

Göstericilerden biri canlı yayında anlattığı o anlarda "İhanet o kadar uzun süredir devam ediyor, arkamıza yaslanıp herkesin aptal yasalar ve hileli hükûmet tiranlığı altında yok olmasına izin veremeyiz, o yüzden sadece kaleyi değil, hepsini geri alalım." söylemlerinde bulundu.

Polis memurlarına karşı kadın protestocu kaleyi Magna Carta'nın 61. maddesi uyarınca ele geçirdiklerini söyledi ancak 1215'te Kral John tarafından imzalanan Magna Carta, 1840 Birlik Yasası'ndan önce geldiği için İskoçya'da hiçbir zaman başvurulmadı.

MAGNA CARTA’NIN 61. MADDESİ NEDİR?

Krallığımızın sınırları içerisinde bulunan baronlar kendi aralarından diledikleri 25 kişiyi seçecekler ve bu 25 kişi tüm güçleriyle, halihazırdaki bu fermanla kendilerine bağışladığımız ve teyit ettiğimiz barışı ve özgürlükleri uygulayacaklar, bunlara uyacaklar ve karşı tarafın da uymasını sağlayacaklardır.

Bu şu şekilde olacaktır: Eğer biz ya da başyargıcımız veya memurlarımız ya da emrimizdeki herhangi bir kimse, herhangi bir durumda, herhangi birine karşı suç işler, güvenlik ve barış kararlarından herhangi birini ihlal ederse ve eğer bu hareket adı geçen 25 barondan sadece dördü tarafından öğrenilirse, bunlar bize gelerek veya yurtdışında isek başyargıcımıza giderek işlenen suçu bildirecekler ve bu haksızlığı hiçbir gecikme olmaksızın gidermemizi talep edeceklerdir.

Bu hatayı, biz ya da yurtdışında isek başyargıcımız düzeltmezse dört baron olayı geri kalan 21 baronun önüne götürecek ve bütün ülkeyi de arkalarına alarak kalelerimizin, topraklarımızın ve mülkümüzün elimizden alınması yoluyla, olay kendi isteklerine uygun bir biçimde yeniden yoluna girene dek bize uygun bir biçimde baskı yapacaklar, haciz uygulayacaklar ve ellerinden başka ne geliyorsa onu yapacaklardır.

Ama bu arada bizim, kraliçenin ve çocuklarımızın şahısları dokunulmadan korunacaktır. Ve eğer bir değişiklik yapılırsa daha önceden söz konusu olan uygulamaya uygun bir şekilde yapılacaktır.

Kaynak: İstanbul Barosu