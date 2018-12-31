Evlendikten sonra bebekleriyle birlikte Türkiye'de yaşamaya karar veren çift birbirlerine olan aşklarını sosyal medyadan bir kez daha ilan etti. Jelena Nergis, eşiyle aşk tazelerken çekildiği bu fotoğrafı 'seni seviyorum' notuyla instagram hesabından paylaştı.