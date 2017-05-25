"ANNECİĞİM YİNE HAKLI ÇIKTI"

Mutfakta verdiği pozlarını paylaşan Göksel, "Anneciğim yine haklı çıktı" diyerek şu ifadeleri kullandı:

Annem, bana ev işlerini öğretirken bayağı direnirdim. 'Ben yemek yapmayacağım, öğrenmeme gerek yok ki' diye tutturmuştum. O da ısrar ederdi, 'Bir gün ihtiyacın olabilir' diye. O gün geldi, çattı.

Anneciğim yine haklı çıktı. Bu arada ben özenle yemek yapmanın ne kadar zevkli olduğunu keşfettim. Hele bir de sevdiklerin mutlu oluyorsa...