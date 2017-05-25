Akkaya, İstanbul’un yoğunluğundan kaçtığını ifade ederek, "Bodrum’da masal anlatıyorum. Oyunculuğu masaya da çıkıp yapsan, sinemada da oynasan, dizide de oynasan oyunculuk oyunculuktur. Ben oyunculuğu çok seviyorum, asla da bırakmayı düşünmem. Yeter ki o oyunculuk beni bırakmasın. Ama Bodrum’a taşındım, bundan da çok mutluyum. İstanbul’da bir kentsel dönüşüm süreci yaşadık ondan önce şehir hayatı çocukla birlikte zor oluyordu. Çocuğumu bahçeli bir evde büyütmek istiyordum. Bodrum’a tatile geldik ve kaldık. Yaklaşık 1 yıldır hayalimdeki mekanı kurunca artık Bodrumlu oldum. Tabii Bodrum da beni kabul ederse" şeklinde konuştu. (İHA)