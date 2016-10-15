Sanatçı sözlerini şöyle sürdürdü:

“Yeşil ve tonları bana her zaman umut vermiştir. Pandemi sürecinde sahil kenarında, ormanda yürüyemiyorum belki ama ben de o enerjiyi evdeki çiçeklerden alıyorum. Bu sebeple şunu da eklemek istiyorum; lütfen sosyal izolasyona uyalım. Sonra yeniden çok daha güzel doğacak güneş.”