MEHMET ÇALIŞKAN: Konuyla ilgili yapılan anketlerde görünen o ki çoğunluk Johnny Depp’in yanında. Bu sonuç, daha şöhretli olduğu için hayran kitlesinin daha geniş olmasından dolayı da çıkmış olabilir. Amber Heard, her konuştuğunda puan kaybediyor. Çünkü şöyle düşünülüyor; “Affedersin ama sen kocanı nasıl olurda en uygunsuz halleriyle görüntülersin?” Mahkemeye sunduğu görüntülerden anlaşılan o ki Amberd, “ne olur ne olmaz” düşüncesiyle ilişkilerinin başladığı dönemden itibaren Johnny Depp’in nahoş hallerini görüntülemiş. Belli ki “bir gün işime yarar” diyerek ilişkileri ve evlilikleri sırasında Johnny Depp’in kuyusunu kazmayı düşünmüş. Amber Heard, cahil biri değil, parasız biri de değil. O kadar şiddet gördüyse neden evlendi? Diyelim ki çok âşıktı, evlendikten sonra sevdiği adamın kendine çeki - düzen vereceğine inandı. İddialarına göre Amber Heard’ın boşanmalarından hemen önce değil, uzun vadede şiddet görmüş. O halde neden hemen boşanmadı? Tecavüze uğradıysa neden o dönemde ses çıkarmadı? 3 gün boyunca tecavüze uğrayacak da ses çıkarmayacak? En üst perdeden düşünelim; 3 gün içinde odanın içinde hapis oldu da sesini kimseye ulaştıramadı. Ya üçüncü günün sonunda neden tepkisiz kaldı? Tecavüze uğradığını neden o dönemde yargıya taşımadı? Doğal olarak zihinler, bu sorularla kurcalanıyor. Heard’ın boşandıktan bir yıl sonra eşinden şiddet gördüğünü ima etmesi, karı koca arasında kalması gereken halleri ifşa etmesi açıkçası bel altından vurmaktır. Hiçbirimiz davranış bilimleri uzmanı değiliz ama Amber Heard’ın mahkemedeki hal ve hareketlerinin inandırıcı bulunmamasının nedeni şiddet görmesine, tecavüze uğramasına rağmen iddia ettiği olayların yaşandığı tarihlerde sessiz kalması.

