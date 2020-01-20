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Boyner, e-ticaret dünyasında yer bulan eve paket teslimatı hizmetini, mağazadan alışveriş yapan müşterilere sunmaya başladığını bildirdi.

Yapılan açıklamaya göre, müşterilerin AVM içindeki başka markalardan yaptıkları alışverişin poşetleri de evlere taşınabilecek. Böylece, Boyner'den veya başka mağazalardan alışveriş yapanların paketlerini Boyner'e bırakarak evlerine teslimat yaptırabileceği belirtiliyor.

Eve teslimat uygulamasının ilk aşamada, İstanbul’daki Nautilus, Capitol, Akasya, Emaar, Metropol İstanbul, Marmara Forum, Marmara Park, Mall Of İstanbul, Cevahir ve İstinye Park AVM’deki Boyner mağazalarında başladığı açıklandı.

Kısa süre içinde diğer Boyner mağazalarında da uygulamaya alınacak eve teslimat servisinden faydalanmak için Boyner’den en az 99 TL’lik alışveriş yapmanın yeterli olacağı kaydedildi.

Öte yandan, alınan hediyelerin de Boyner aracılığıyla verilecek adrese teslim ettirebileceği bildirildi.