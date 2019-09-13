13 EYLÜL 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Lastik üreticisi Brisa, elektrikli araçlar için ulusal çapta şarj çözümleri sunan E-Şarj ile iş birliği gerçekleştirdiğini bildirdi.
Yapılan iş birliği ile kapsamında, Brisa'nın araçlara servis ve bakım hizmetleri sunan Otopratik mağazalarında elektrikli araçlar için şarj hizmeti sunmaya başlayacağı kaydedildi.
İlk 3 şarj ünitesi ile İstanbul ve Bursa’daki mağazalarında hizmet veren Brisa, 2019 yılında bu şehirlerde yatırıma devam ederek, elektrikli araç kullanımının yoğun olduğu İzmir ve Adana gibi şehirlerde de hizmet noktalarının sayısını artıracağını bildirdi.
Şirket ayrıca Otopratik’lerde elektrikli araçlara özel elektrik/elektronik aksam hizmetlerinin eklenmesi için de çalışmalara başladığını duyurdu. Bu doğrultuda Brisalı yetkin mekanik ve elektrik teknisyenleri son teknoloji ekipmanlar ile elektrikli araçların ihtiyaçlarına çözüm sunacağı bilgisi verildi.
'TÜM MAĞAZALARA TAŞIYACAĞIZ'
Brisa Bilgi Teknolojileri Direktörü (CIO) Tekin Gülşen, "Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de elektrikli araçlara gösterilen ilgi hızla artıyor. Pazarın gelişimini ve elektrikli araç kullanımını artıracak en büyük ihtiyaçlardan birinin şarj istasyonlarının yaygınlaştırılması olduğunu biliyoruz. E-şarj ile gerçekleştirdiğimiz iş birliği büyük önem taşıyor. Yolculuğun geleceğini temsil eden elektrikli araçlar için başlattığımız şarj hizmetimizi tüm Otopratik mağazalarımıza ve Türkiye’nin otomotiv sektöründeki en kuvvetli bayi ağımıza taşıyarak yaygınlaştırmayı hedefliyoruz" dedi.
2008 yılında kurulan E-Şarj'ın Genel Müdürü Cem Bahar da, "Eşarj, büyük bir hızla gelişmekte olan elektrikli araçlar sektöründe mobilite kavramını değiştirmek için kuruldu. Türkiye'nin de sahip olduğu yetkinlikler ile yeni teknoloji üreten sektörlerde dünya ile aynı noktada, hatta rekabeti sürükleyen bir seviyeye gelmesi büyük önem taşıyor. Hem yazılım hem de teknolojik altyapımızla sadece ülkemiz için değil, bölgesel bir güç olmayı hedefliyoruz" diye konuştu.
Edinilen bilgiye göre, E-Şarj iş birliğiyle Brisa noktalarında yerleştirilen şarj istasyonları, Tesla ve Renault Zoe araçlar için yaklaşık 35-40 dakikada 100 km menzil sunuyor ve 1 saatte bataryaları yüzde 50 (170km) oranında şarj ediyor.
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