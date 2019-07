Önceki gün Cüneyt Özdemir’in YouTube kanalında “Sadece Şeyma” kitabını okuduktan sonra yaptığı yorumları izliyorum.

Cüneyt, Şeyma’nın kitabının her sayfasını yorumladı. Ti’ye aldı, düşüncelerini belirtti.

Kah kahkaha attı, kah sorular sordu.

Cüneyt’in kitapla ilgili yaptığı her yoruma, her satıra katılıyorum.

Keza kitabı okumadım. Ama okusam aynı düşüncelerde olurdum.

Bu ara “Okumam” gibi bir tavrım yok. Sadece bir türlü kitaba denk gelemedim.

Yoksa alıp okurdum..

Ama Cüneyt öyle güzel anlattı ki, okumuş gibi oldum sağ olsun.

Daha da okumam.

Ancak Cüneyt, YouTube kanalındaki yayın süresince birkaç kez “Şeyma sürekli bir mağazadan kovulduğundan bahsediyor sürekli. Meğer ne koymuş ona bu kovulmak. Nedir bu mağazadan kovulma olayı?” diye sık sık soruyor.

Cüneyt'ciğim seni aydınlatayım.

Kitabı okuyanları da aydınlatayım.

Şeyma belli ki açık açık yazmak istememiş.

Ama belli ki, o olay ona çok koymuş.

Bak hem senin için hem de meraklısı için buraya linkini bırakıyorum.

Şeyma Subaşı’nın mağazadan kovulma olayı 10.01.2011 yılında tam da bu köşede yazılmıştı.

Yani ilk ben yazmış konuyu anlatmıştım.

Şeyma Şubaşı o dönem Acun Ilıcalı’nın sevgilisiydi. Acun Ilıcalı’da Zeynep Ilıcalı ile evliydi.

Bir mağazada karşılaşıyorlar ve Zeynep Ilıcalı mağaza görevlisine “Pardon hanımefendi dışarıya çıkacak. Ancak yolu bulamıyor. Yardımcı olur musunuz?” diyerek kovdurtuyor. Ve o olayı da büyük bir zevkle eşine dostuna anlatıyordu.

Yani Cüneyt'ciğim kitapta Şeyma’nın sürekli bahsettiği mağazadan kovulma olayı budur.

Bu köşede yıllar önce yazılmıştır.

Demek Şeyma’ya bu kovulma olayı öyle bir koymuş ki, Acun Ilıcalı’yı ne yaptı etti Zeynep Ilıcalı’nın elinden aldı.

Bunu başka yorumlamıyorum.

Mesela tam da o dönemlerde Ayşe Kucuroğlu’nun sahibi olduğu Bebek’teki bir mekandan da kovuldu, sonra o dükkanı satın alıp kendi restoranı yaptı.

Yani aslında pek de hafife alınacak biri değil. Ancak bana göre boşandıktan sonra stratejik hatalar yapıyor.

Bak mesela üç hafta da önce de Çeşme’nin en popüler beach'lerinden birine alınmadı.

Malum sahibi Burak Beşer, Şeyma’nın eski sevgilisi. Ve Burak şimdi güzeller güzeli Ece Akbulut ile nişanlı.

Şimdi ister misiniz Şeyma Subaşı ne yapsın etsin o mekanı satın alsın.

Burak ve Ece birbirine çok aşık ve ikisi de çok çalışkan akıllı insanlar.

Gelecek ciddi teklifi kim olursa olsun geri çevireceklerini düşünmüyorum. Ama şu an Çeşme’nin en dikkat çeken yerlerinden biri olduğu için Şeyma’nın çok fazla kesenin ağzını açması lazım.

Hem Bebek’teki dükkanı alırken Acun Ilıcalı vardı hayatında. Yani ikinci bir Acun gerek.

Neyse bak senin yüzünden nereden nerelere geldim sevgili Cüneyt Özdemir.