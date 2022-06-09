Mağazadaki ürünleri incelerken minibüs ezdi!

Fatih Gedikpaşa Caddesi'ndeki önceki gün akşam saatlerinde meydana gelen kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Kaldırımda bekleyerek mağazadaki ürünleri inceleyen kadına, otomobile yol vermek isteyen kapalı kasa minibüs çarptı.
Minibüs kadının üstünden geçti. Kadının yardımına araç sürücüsü ve çevredekiler koştu. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi.
Talihsiz kadın sağlık ekipleri tarafından ağır yaralı şekilde hastaneye kaldırırken hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Panelvan araç sürücüsü ise gözaltına alındı.
"ARABAYI KADININ ÜZERİNDEN ALDIK"
Feryat sesine koştuğunu söyleyen esnaf Cenk Temir, “İnsanların telaşına koştum. Koştuğumda kadın arabanın altında kalmıştı. Nefes alıp almadığına baktım. Nefes alınca hep beraber arabayı kadının üzerinden aldık. Bacağı kırıktı. Kırık olan bacağına tampon yaptık. Turnike yaptık. Çantası boğazını kapatıyordu. Boğazını açtım. Kadın kendine geldi. Nefes almaya başladı. Oğlu feryat ediyordu. Onu sakinleştirdik. İnsanların kalabalığı bizim işimizi zorlaştırdı. Ambulans geldi. İtfaiye geldi” dedi.
"O KADINI KENDİ ANNEM GİBİ GÖRDÜM"
Kadının ambulansa binmeden önce kendine geldiğini ifade eden Temir, “Kadın kendine geldi. Ambulansa bindirdik. Aldığımız habere göre ablamızı kaybetmişiz. Kan kaybı vardı. Turnikeleri yaptık. Benim tahminim, kurtulurdu. Ambulanstaki arkadaşlarda müdahale etti. Aracın altından kendi döndü. Yaşı da vardı. 60-65 yaşındaydı. O kadını annem gibi gördüm. Kendi anneme müdahale eder gibi elimden geleni yaptım” diye konuştu.
TUTUKLANDI
İstanbul Fatih’te mağaza vitrinlerine bakan kadını, ezen minibüs sürücüsü tutuklandı.
Fatih Gedikpaşa Caddesinde Salı günü seyir halinde olan bir minibüs, kaldırıma çıkarak B.K. isimli yabancı uyruklu kadını ezmiş, kadın kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti. Kazaya neden olan R.A. isimli sürücü aynı gün saat 20.00 sıralarında Fatih'te yakalanmıştı. R.A isimli sürücü “şerit izleme ve değiştirme kurallarına uymamak” ve “taksirle öldürme” suçundan sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.
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