Magandalar hedef tahtası yaptı!

Bin 650 metre rakımlı Zorkun Yaylası Çukurova'nın ve Osmaniye'nin en büyük yaylası olma özelliğini taşırken yaz aylarında yaklaşık 80 bin nüfusa ev sahipliği yapıyor. Osmaniye merkeze 20 kilometre uzaklıkta bulunan yaylanın yolları da keskin virajlardan oluşuyor. Sürücülere tehlike uyarı işaretlerini gösteren trafik tanzim işaretleri ise magandaların hedef tahtası halinde geldi.
Onlarca tabelada sayısız kurşun delikleri bulunurken tabelaları hedef tahtası haline getiren magandalar, bir yandan devleti zarara uğratırken diğer yandan da yolları kullanan sürücülerin hayatını tehlikeye atıyor.
Açılan ateşler sonucu hasar gören tabelalar bir süre sonra tamamen iş görmez hale geliyor. Trafik tanzim işaretlerinin yanı sıra "Adana Orman Bölge Müdürlüğü Osmaniye Orman İşletme Müdürlüğü Osmaniye Bal Üretim" tabelası da kurşunlardan nasibini almış durumda.
'BU DEVLETİMİZE, MİLLETİMİZE ZARARDIR'
Trafik yön tabelalarının birçok kez kurşunlandığını ifade eden bir vatandaş, "Osmaniye merkeze bağlı Zorkun yolundayız. Trafik yön tabelalarının magandalar tarafından birçok kez kurşunlandığını görüyoruz. Bu devletimize, milletimize bir zarardır. Yetkili kurumlar bir önce önüne geçmesini ve vatandaşlarımızın da duyarlı olmasını istiyoruz. Eğer bu tür davranışlarda bulunmak istiyorlarsa Osmaniye’mizde birçok atış poligonları var. Atış poligonlarında silahlarını deneyebilirler. Ya da boş bir yerlerde tabelalara değil de şişeleri yere koyup ateş edebilirler" diye konuştu.
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