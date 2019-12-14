Trabzon’un Akçaabat ilçesinde evine gitmekte olan İsmail Şahin adlı kişi, evine gireceği sırada bacağında bir acı hissetti. Bacağından kan geldiğin gören Şahin, yere yığıldı.

Enis Yıldırım'ın haberine göre, çevreden yetişenler tarafından olay yerine çağrılan ambulansla Haçkalıbaba Devlet Hastanesine kaldırılan yaşlı adamın sağ dizine kurşun isabet ettiği belirlendi. Ameliyat edilen İsmail Şahin’in sağlık durumun iyi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.