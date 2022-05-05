Maganda kurşunu zurnacıyı canından etti

Osmaniye Kadirli'de Kesikkeli köyünde bir evin bahçesinde düzenlenen düğünde, silahla havaya rastgele ateş açılması sonucu sahnedeki zurna sanatçısı Emre Tıptaş (40) yaralandı.

Çevredekilerce Kadirli Devlet Hastanesine götürülen Tıptaş, müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Olayla ilgili jandarma tarafından soruşturma başlatıldı.